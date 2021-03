Delovni migranti in dvolastniki zemljišč v Slovenijo samo z negativnim testom

Na seznamu tistih, ki jim ni treba ne v karanteno in ne potrebujejo negativnega testa, medtem ostaja devet izjem.

Za vstop v državo brez napotitve v karanteno morajo od danes negativen izvid testa PCR ali hitrega testa na novi koronavirus, od katerega ni minilo več kot sedem dni, predložiti čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic EU ali schengna. Vrniti se morajo v 14 urah po prehodu meje.

Negativen izvid testa je po novem obvezen tudi za osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi unije ali schengenskega območja. Če oseba ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Nov ukrep velja tudi državljane EU ali schengenskih držav, ki prihajajo iz druge države tega območja, kjer so opravljale varstvo in pomoč drugim osebam, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču ali pa odpravljale neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Vrniti se morajo v roku 12 ur po prehodu meje.

Med tistimi, ki morajo po novem predložiti negativen izvid testa, so še dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijskih del in se vračajo čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

Negativen izvid testa potrebujejo tudi osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrnejo takoj po opravljeni storitvi.

Vlada je sicer takšen ukrep za večino zgoraj omenjenih skupin uvedla že v začetku februarja, a ga je kmalu nato omilila, tako da je bil negativen izvid testiranja obvezen samo za tiste, ki so prišli iz države EU oziroma schengna s slabšo epidemiološko sliko od Slovenije. Seznam teh držav, na katerem sta bili v zadnjem tednu samo Češka in Estonija, se tako od danes ne uporablja več.

Za vse druge, ki v Slovenijo pridejo iz držav na rdečem seznamu, je še vedno obvezna karantena na domu, prišleki pa se temu lahko izognejo s predložitvijo negativnega testa na novi koronavirus. PCR test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa, hitri test pa ne starejši od 24 ur od odvzema brisa. Brez obvezne karantene lahko v Slovenijo vstopijo tudi tisti, ki so preboleli covid-19 ali so bili cepljeni.

Na seznamu tistih, ki jim ni treba ne v karanteno in ne potrebujejo negativnega testa, medtem ostaja devet izjem.