Delovno aktivnih julija nekoliko manj, število samozaposlenih na novem rekordu

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z junijem zmanjšalo v osmih, povečalo pa v 12 dejavnostih. Najbolj se je zmanjšalo – drugi mesec zapored – v izobraževanju, kar je v poletnih mesecih običajno, in sicer za 1,8 odstotka na približno 76.100. Najbolj pa se je povečalo v gradbeništvu, in sicer za 2,1 odstotka na približno 74.400. To je šesto zaporedno zvišanje v tej dejavnosti.

Med delovno aktivnimi osebami v izobraževanju se je število na mesečni ravni najbolj zmanjšalo v osnovnošolskem izobraževanju, za 3,1 odstotka na 32.700 oseb, kar je 2,7 odstotka več kot leto prej in 43 odstotkov vseh delovno aktivnih oseb v izobraževanju.

Največ delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanja je bilo v starostnih skupinah 40-44 let in 45-49 let (obojih skupaj je bilo 30,4 odstotka v tej dejavnosti), na mesečni ravni pa je število najbolj upadlo v starostnih skupinah 25-29 let in 30-34 let. Med delovno aktivnimi v izobraževanju je bilo 79,4 odstotka žensk. Večji delež žensk je bil le še v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, kjer jih je bilo 80,4 odstotka. Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v izobraževanju povečalo za 2,0 odstotka.