Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju pripravljeno za pregled

Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju je pripravljeno za pregled, kmalu naj bi se z njim seznanila vlada, je na seji sveta koroške regije in regijskega razvojnega sveta v Dravogradu povedal vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic. Koroški župani so vnovič izpostavili vprašanje intervencijskih stroškov in mulja.

Delovno gradivo zakona o obnovi in razvoju, v katerem je predvidenih veliko različnih ukrepov, je pripravljeno. Danes pozno popoldne ga bodo, kot je dejal Boštjan Šefic, pregledali, med drugim je treba doreči še nekatera vprašanja, tudi glede financiranja. "Nato predvidevamo, da se bo še v tem tednu vlada seznanila z delovnim gradivom, se opredelila do določenih odprtih vprašanj, dala morda tudi dodatne napotke, navodila, kje je treba še zakon dopolniti, spremeniti, poiskati morda kakšno boljšo rešitev. Potem računamo, da se bo to v naslednjem tednu opravilo, opravila se bodo tudi določena posvetovanja," je povedal Šefic. Oblikovan predlog zakona bo nato šel na obravnavo na vlado in nato v DZ. Pri pripravi predloga zakona so upoštevali tudi nekatere predloge s Koroške. V povezavi z nekaterimi pričakovanji, da se za to regijo predvidijo posebne razvojne spodbude, pa je Šefic dejal, da je vsaj zaenkrat v predlog zakona vgrajen instrument, ki vladi tudi kasneje omogoča, da posameznim območjem ali posameznim subjektom pomaga z zelo ciljno usmerjenimi ukrepi, zato da se doseže dodaten razvoj v kateri koli prizadeti regiji, tudi Koroški.

icon-expand Boštjan Šefic FOTO: Bobo

Več županov je danes vnovič izpostavilo stroške intervencije po ujmi, ki je ponekod po njihovih navedbah potekala še septembra in tudi kasneje, čeprav se je državni načrt za poplave z nekaj izjemami, med drugim so omenjeni vodotoki in ceste, zaključil 31. avgusta. To po Šefičevih besedah pomeni, da se takrat "nekako ta intervencija ustavi". V zvezi z intervencijskimi stroški v septembru župani danes jasnega odgovora niso dobili. Kot je med drugim medijem dejala županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, se ne strinjajo, da bi intervencijo plačevali iz sredstev, ki jih bodo za sanacijo v okviru predplačila prejeli od ministrstva za naravne vire in prostor. Predvideno je namreč, da bodo predplačila prejele občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine. Če bodo ta sredstva namenili za intervencijske stroške, bodo namreč takoj zmanjševali sredstva za obnovo in razvoj, je bila jasna županja.