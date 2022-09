Delovno sodišče pritrdilo Nataliji Gorščak

Grah Whatmough je junija na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani pojasnil, da je bila Gorščakova 20. avgusta lani razrešena zaradi neizvrševanja njegovih navodil, naj preveri vzroke za manjšo gledanost programov nacionalne televizije. Poleg tega je bil po njegovih besedah prekoračen finančni načrt TVS za leto 2019, pri čemer ni zaprosila za ustrezno soglasje takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca. Nenazadnje ji je očital, da ni preverjala pogojev o desetletnem poslovnem sodelovanju RTVS s podjetjem Sport Media Focus v delni lasti soproga Manice Janežič Ambrožič, ki je bila tedaj odgovorna urednica televizijskega informativnega programa.

Gorščakova je vztrajala pri trditvi, da je njena razrešitev pomenila sankcijo, ker ni razrešila Janežič Ambrožičeve, kar je Grah Whatmough zanikal. Na opozorilo Gorščakove, da ji je pripravo akcijskega načrta za večjo gledanost televizijskih programov naročil v času letnih dopustov, pa je odgovoril, da je znano, kdo jo v času odsotnosti nadomešča.

Kadunc je sicer kot priča poudaril, da so očitki o prekoračenju finančnega načrta televizije za leto 2019 brez njegovega soglasja "deplasirani". Zagotovil je, da je bil seznanjen z vsemi spremembami in je tudi soglašal z njimi.

Gre za prvostopenjsko sodbo, saj se lahko vodstvo RTVS nanjo pritoži, do odločitve višjega sodišča pa bo javno televizijo še naprej vodil Uroš Urbanija, piše Reporter.

"Sodba, ki utemeljuje nezakonitost razrešitve in razveljavlja sklep o moji razrešitvi, potrjuje, da to, kar sem trdila v svojem pisnem zagovoru predloga o razrešitvi, drži. To, da programski svet ni obravnaval predloga razrešitve in da je bilo dovoljeno, da me generalni direktor samovoljno razreši, se je pokazalo kot velik faux pas, pri katerem so sodelovali tudi vsi svetniki, ki se razpisane izredne seje programskega sveta niso udeležili," pa v odzivu po poročanju Večera piše Gorščakova, ki Grah Whatmoughu očita, da je dovolil, da je bilaTelevizija Slovenija leto dni bila brez direktorja s polnimi pooblastili, v tem času pa je, kot pravi, nastala težko popravljiva škoda. "Odšlo je ogromno sodelavcev, saj v razmerah, ki so nastale, niso več želeli delati, o padcu gledanosti pa lahko sklepamo le glede na podatke, ki jih vidimo v aplikacijah kabelskih operaterjev, saj jih vodstvo skriva pred večino zaposlenih, kar se nikoli prej ni dogajalo."

Ocenila je še, da je sodba dokaz, "da v tej družbi še posebej kot vodilna oseba ne moreš z ljudmi ravnati, kot si želiš oziroma kot ti narekujejo prišepetovalci, ampak moraš delovati v skladu z zakonodajo in etičnimi načeli".