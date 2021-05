Prejeli gradbeno dovoljenje za sončno elektrarno v Zlatoličju: gradnja precejšen izziv

Kot še dodajajo v DEM, bo posebnost elektrarne kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Njegova prednost se kaže v specifični ceni na instalirano moč in posledično v nižji lastni ceni električne energije. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja Dravskih elektrarn Maribor.

Natanko 5820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno tri gigavatne ure, bo obogatilo sicer neizkoriščeno strmino odvodnega kanala. Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo.

Omenjeni del načrtovane sončne elektrarne bodo umestili na levi breg odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje, in sicer od mostu čez kanal do karting dirkališča Slovenja vas v dolžini 950 metrov.

Podpis pogodbe načrtujejo junija

V podjetju, ki je del skupine HSE, podpis pogodbe za začetek gradnje načrtujejo junija, zaključek del pa decembra. Pričakujejo, da bo elektrarna v omrežje vključena konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta in bo tako začela proizvajati dodatne količine električne energije iz obnovljivega vira.

Dravske elektrarne Maribor, ki ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne v Dravogradu, Mariboru, Zlatoličju in Forminu s skupno močjo enega megavata ter povprečno letno proizvodnje ene gigavatne ure, s tem sledijo načrtom družbe in skupine HSE glede povečanja proizvodnje iz obnovljivih virov.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je sicer del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 gigavatnih ur, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih. Ob tem DEM samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

Ta mesec je tudi HSE prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno z nazivno močjo dobre tri MWp bo položen na dan rudarjev, 3. julija, elektrarna Prapretno pa bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.