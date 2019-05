Demografski izzivi, ki jih bo treba spremeniti v priložnost

Slovenci že pri 41. letu začnemo razmišljati o upokojitvi, čez tri leta pa naj bi bil vsak četrti zaposleni v Sloveniji star 55 let in več. Na trg delovne sile bo vsako leto vstopilo 10.000 zaposlenih manj. S takšnimi in drugimi izzivi se bodo morali ukvarjati delodajalci, ki že zdaj stežka najdejo ustrezen kader, in demografske izzive spremeniti v priložnost.

