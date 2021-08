Demokracija med pravom in politiko

Ob tem se tudi predpostavlja, da je ravno zaradi demokracije toliko korupcije, saj demokracija omogoča vplivanje na oblikovanje zakonov in na sam pravni red. Če bi bilo pravo bolj ločeno od demokratičnega vpliva, bi zadeve bolje delovale. Toda tisto, česar takšno pojmovanje ne zaobjame, je vprašanje, kdo je tisti, ki določa samo vsebino pravnih norm. To vprašanje v takšni koncepciji problema postane nepomembno in neproblematično, s tem pa je vprašanje demokracije izrinjeno iz središča razprave.

Friedrich August von Hayek, oče neoliberalizma in eden ključnih filozofov in ekonomistov 20. stoletja, je svojo politično in družbeno teorijo utemeljeval ravno na vladavini prava in na velikem strahu pred demokracijo. Zanj je ključna naloga države zaščita obstoječega reda oziroma ohranjanje vladavine prava. Vsebina pravnih norm zanj ni pomembna, kajti predpostavlja, da je pravo vezano na reprodukcijo kapitalizma. Za ohranjanje obstoječega ekonomskega produkcijskega načina je po Hayeku treba čim bolj omejiti možen vpliv ljudstva na oblikovanje pravnih norm. Zato celo predlaga nov koncept demokracije, demarhijo, v kateri bi bili tisti, ki se ukvarjajo s pravom, neodvisni od vsakršnega vpliva strank ali državljanov.

Temeljna problematika Hayekove teorije je torej skoraj identična tisti, ki se kaže danes – čim manj demokracije in čim več prava. Gre za poskus izolacije vprašanja vsebine prava pred vplivom ljudstva. Demokracija postane zgolj procedura onkraj možnosti določanja same vsebine pravnih norm, ki nam vladajo v vsakdanjem življenju. Samoodločanje in samovladanje ljudstva sta podrejena ohranjanju trga in privilegijev v družbi. Glede na to, da živimo danes v obdobju neoliberalne hegemonije, ne preseneča, da se je takšna konceptualizacija razširila in postala prevladujoča.

Pravna in politična svoboda

Takšno razumevanje lahko osvetlimo tudi skozi prizmo odnosa med pravno in politično svobodo. Pravna svoboda nam postavlja okvir, znotraj katerega lahko delujemo – gre za zakonsko določene norme, kaj je sprejemljivo delovanje in kaj ne. Politična svoboda pa označuje možnost vplivanja na robove in vsebino pravnega okvira – pravno svobodo. Politična svoboda je torej vezana na vprašanje demokracije, na možnost oblikovanja lastnih pogojev življenja in tudi okvirov, znotraj katerih lahko delujemo – tj. pravne svobode.