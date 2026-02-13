Demokrati Anžeta Logarja

Osnovne vrednote

Program izhaja iz izhodišča, da je država tu za državljane, ne obratno. Temeljna usmeritev je prehod od birokratske in prerazdeljevalne države k podjetniški, učinkoviti in odgovorni državi, ki deluje strateško, dolgoročno in na podlagi merljivih rezultatov. Poseben poudarek je na odgovornosti nosilcev odločanja, jasni razmejitvi pristojnosti ter profesionalizaciji vodenja v javnem sektorju. V ospredju je pravna država, ki mora delovati hitro, digitalno in predvidljivo, ter ničelna toleranca do korupcije in organiziranega kriminala, saj sta zaupanje in legitimnost institucij razumljena kot pogoj za delujočo demokracijo. Program zagovarja meritokracijo, strokovnost, depolitizacijo sistemov (pravosodje, policija, javni zavodi) ter pregledno upravljanje javnega denarja.

Zdravstvo

Zdravstvo je opredeljeno kot eden ključnih stebrov socialne države, ki mora zagotavljati pravičen, dostopen in kakovosten dostop do storitev ne glede na regijo. Program izpostavlja sistemske težave: dolge čakalne dobe, kadrovske primanjkljaje, neenako dostopnost, neučinkovito upravljanje in administrativno preobremenjenost. Jedro reforme temelji na štirih stebrih: - Regionalizacija zdravstva z regijskimi zdravstvenimi upravami, skupnimi nabavami in prilagoditvijo storitev potrebam regij. - Krepitev primarnega zdravstva in urgentne mreže, z administrativno razbremenitvijo zdravnikov, razširjenimi timi in boljšo organizacijo nujne medicinske pomoči. - Celovita digitalizacija (enotne platforme, AI-podpora, centralno upravljanje čakalnih dob, e-napotnice, e-Bolniška). - Učinkovito upravljanje in finančna vzdržnost, z merljivimi cilji, javnimi primerjalnimi poročili in odgovornostjo vodstev. Posebej so izpostavljeni duševno zdravje, redke bolezni, zmanjševanje absentizma in jasna ločitev zdravstvene in socialne oskrbe.

Stanovanja in stroški bivanja

Stanovanjska problematika je obravnavana predvsem v okviru mladih družin, regionalnega razvoja in demografije. Program izpostavlja visoko rast cen nepremičnin kot ključno oviro za osamosvajanje mladih in odločanje za družino. Predvideni so: - Posebne kreditne sheme s subvencionirano obrestno mero za prvo stanovanje. - Projekt Stanovanjski feniks: tipska gradnja stanovanj in hiš na vnaprej pripravljenih zemljiščih, z odloženim vračilom stroškov komunalne opreme. - Reforma zemljiške politike: sproščanje državnih in občinskih zemljišč za dostopno stanovanjsko gradnjo. - Pilotni modeli srednje goste gradnje in minimalni standardi za družinska stanovanja. Cilj je povečanje dostopnosti stanovanj brez socialnega tveganja za mlade in družine.

Plače, davki in kupna moč

Program zagovarja davčno razbremenitev dela, kapitala in podjetništva ob hkratni javnofinančni stabilnosti. Temeljna zaveza je, da ne bo prišlo do zviševanja davčnega primeža. Ključni ukrepi vključujejo: - Znižanje dohodnine od najemnin (25 % 15 %) in kapitala (25 % 20 %). - Zvišanje splošne dohodninske olajšave na 7.000 €. - Znižanje najvišje dohodninske stopnje na 40 %. - Znižanje davka od dohodka pravnih oseb na 15 %. - Razvojno kapico za visoko kvalificirane plače. Cilj je povečanje neto plač, kupne moči in konkurenčnosti gospodarstva.

Pokojnine in staranje prebivalstva

Program staranje prebivalstva obravnava sistemsko: - Uvedba II. pokojninskega stebra in postopno uvajanje III. stebra. - Pokojnine brez osnove v prispevkih se izvzamejo iz pokojninske blagajne in financirajo neposredno iz državnega proračuna. - Spodbujanje aktivnega staranja (upokojenski s. p., delo starejših). Na področju sociale: - Celostna socialna oskrba namesto obstoječega modela dolgotrajne oskrbe. - Jasna ločitev zdravstvenih in socialnih storitev ter nadzor nad porabo sredstev. - Ustanovitev Državnega sveta za starejše.

Varnost in stabilnost (notranja in zunanja)

Varnost je opredeljena kot horizontalna, absolutna prioriteta, ki presega obrambo in notranje zadeve. Zajema zaščito kritične infrastrukture (energija, voda, hrana, zdravstvo, promet, digitalna omrežja). Ključni poudarki: - Reforma nacionalno-varnostnega sistema, krepitev Sveta za nacionalno varnost v operativni organ. - Krepitev Slovenske vojske, policije, civilne zaščite in kibernetske obrambe. - Uvedba državljanske dolžnosti (vojaške, policijske ali civilne). - Aktivna vloga v EU in NATO, podpora Ukrajini, zavrnitev zunanjepolitičnega aktivizma.

Izobraževanje in (tehnološki) razvoj

Izobraževanje je opredeljeno kot temelj konkurenčnosti in socialne kohezije. Poudarek je na kakovosti, avtonomiji šol in učiteljev ter prilagoditvi sodobnim izzivom. Ključne usmeritve: - Krepitev pismenosti, kritičnega mišljenja, digitalnih in podjetniških kompetenc. - Prenova kurikulov, več projektnega dela in povezava z gospodarstvom. - Obvezni elementi digitalne pismenosti in računalništva. - Razvoj dualnega in vajeniškega sistema. Na visokošolskem področju: povezovanje univerz, znanosti in gospodarstva, internacionalizacija ter spodbujanje aplikativnih raziskav.

Korupcija, transparentnost in zaupanje v institucije

Program zelo poudarja boj proti korupciji: - Ustanovitev SKOK (specializirana tožilska enota). - Preoblikovanje NPU v poseben policijski organ. - Razmislek o finančni policiji. - Digitalna sledljivost postopkov, e-pravosodje, e-notar. Zaupanje se gradi z merljivimi rezultati, digitalizacijo in javnim poročanjem.

Gospodarstvo, podjetništvo in delovna mesta

Jedro programa je prehod v gospodarstvo visoke dodane vrednosti. Slovenija mora postati podjetniška država. Ključni poudarki: - Dvig produktivnosti MSP (digitalizacija, R&D, avtomatizacija). - Deregulacija in zmanjšanje birokracije. - Podpora 'scaleupom', startupom, tveganemu kapitalu. - 'Flexicurity' trg dela, prekvalifikacije, vseživljenjsko učenje. - Privabljanje talentov in vračanje slovenskih strokovnjakov.

Podnebje in energetika