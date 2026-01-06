Naslovnica
Slovenija

Demokrati dodali ime imenu

Ljubljana, 06. 01. 2026 20.37 pred 32 minutami 1 min branja 13

Avtor:
M.V.
Anže Logar je ustanovil stranko Demokrati

Na seji sveta stranke Demokrati so sprejeli sklep o dopolnitvi imena stranke z daljšo verzijo skupaj z nadgradnjo celostne grafične podobe, so sporočili iz stranke.

Zapisali so, da so organizacijsko in vsebinsko pripravljeni na volilno kampanjo.

"Ključne prioritete stranke med kampanjo bodo boj proti korupciji, ugodno gospodarsko in davčno okolje, razbremenitev plač, ureditev razmer v zdravstvu, ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev, mladi in stanovanjska problematika, varnost ter manj birokracije," so navedli v sporočilu za javnost.

Stranka bo v začetku februarja zaključila z evidentiranjem kandidatov za volitve ter pripravila listo kandidatk in kandidatov za mandat 2026-2030.

demokrati anže logar volitve

Škof Kiril v poslanici poudaril posebnost Jezusovega rojstva

Koledniki obiskali državni zbor

KOMENTARJI13

Hc4life
06. 01. 2026 21.22
Luba gela
Odgovori
0 0
proofreader
06. 01. 2026 21.21
Novo ime je "Demokrati. Anžeta Logarja".
Odgovori
+1
1 0
proofreader
06. 01. 2026 21.20
Nekaj naj bi spremenili, ampak tega podatka v članku ne dobimo?
Odgovori
+2
2 0
Fomin
06. 01. 2026 21.19
Ha ha jansevci
Odgovori
+1
1 0
leseni metuljček
06. 01. 2026 21.14
Še najbolj pošteno da si podaljšate ime Demokrati vedno za Janšo. Če bi volitve kaj štele nebi smeli vstopit v parlament.
Odgovori
+4
5 1
Quercus
06. 01. 2026 21.12
In kakšno je to novo oz. dopolnilno ime stranke? Tega pa niste napisali ...?
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
06. 01. 2026 21.06
Janša nam je vsaj bone dal, taje vajenec bo tri leta rabil da se sploh nauči kej
Odgovori
-1
1 2
ZIPPO
06. 01. 2026 21.05
Dejanja iz obupa revčki lopovski.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
06. 01. 2026 21.05
Bežim od Janše, ne vem komu lahko pri nas sploh zaupaš?
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
06. 01. 2026 21.04
Vse skupaj ni vredno počenega groša. Levi desničar
Odgovori
+2
2 0
LukaS8
06. 01. 2026 20.59
Enkrat z Janšo pa si ožigosan za vedno. 666 imajo vsi vtetovirano na zadnjice
Odgovori
+9
9 0
jedupančpil
06. 01. 2026 20.57
kraja pri belem dnevu, sicer
Odgovori
+4
4 0
SDS_je_poden
06. 01. 2026 20.52
Jufkin trojanski konj. Hvala, ne.
Odgovori
+8
8 0
