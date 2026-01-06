Demokrati dodali ime imenu

Zapisali so, da so organizacijsko in vsebinsko pripravljeni na volilno kampanjo.

"Ključne prioritete stranke med kampanjo bodo boj proti korupciji, ugodno gospodarsko in davčno okolje, razbremenitev plač, ureditev razmer v zdravstvu, ukrepi za izboljšanje položaja upokojencev, mladi in stanovanjska problematika, varnost ter manj birokracije," so navedli v sporočilu za javnost.

Stranka bo v začetku februarja zaključila z evidentiranjem kandidatov za volitve ter pripravila listo kandidatk in kandidatov za mandat 2026-2030.