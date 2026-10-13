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Kaj se skriva za odhodi iz stranke Demokrati?

Ljubljana, 13. 10. 2026 21.56 pred 5 minutami 5 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva 24UR ZVEČER
Anže Logar

Po odstopu poslanke Demokratov Tee Košir – kaj je vzrok, da si je danes premislila? So jo v Demokratih prisilili k odstopu s poslanske funkcije? So to odločitve posameznikov ali gre za globlja nesoglasja znotraj Demokratov? Kaj povzroča pretrese v stranki? Tea Košir namreč ni edina, ki je zapustila Demokrate. V oddaji 24UR ZVEČER so gostili predsednika in ustanovitelja stranke Demokrati Anžeta Logarja.

Kaj se dogaja v stranki Demokrati? Potem ko je stranko nedavno zapustil eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, se od Demokratov poslavlja še Tea Košir.

Nekdanja poslanka, ki je poslanske klopi junija zamenjala za položaj državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, je še včeraj napovedovala vrnitev v parlament kot nepovezana poslanka, zdaj pa se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu.

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S tem bo svoj sedež obdržala Elena Zavadlav Ušaj, nekdanja poslanka SDS in zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov. A Koširjeva je še pred odhodom javno opozarjala tudi na pritiske in grožnje.

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Kdo naj bi stal za njimi? Zakaj se vrstijo odhodi iz stranke in ministrstva za zdravje? Gre za odločitve posameznikov ali za globlja nesoglasja znotraj Demokratov?

"Demokratom ostajajo tri ministrstva. In prav je, da imajo priložnost uresničiti svoje zaveze. Jaz pa imam svojo vest. In svoje vrednote." Tako je na Facebooku zapisala Tea Košir, ki je poslanske klopi junija zamenjala za položaj državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. A če je še včeraj napovedovala vrnitev v parlament kot nepovezana poslanka, je zdaj sledil preobrat. Odpovedala se je namreč tudi poslanskemu mandatu.

"Skrbeti nas mora vse, kar se dogaja v parlamentu. Nismo pa tako zaskrbeljeni, da pomoči ne bi spali," je izstop Koširjeve iz stranke Demokrati komentiral poslanec koalicijske NSi Janez Žakelj.

Koširjeva pa je v svojem zapisu na Facebooku še dodala: "Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo. Ne želim nikomur škodovati. Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane."

Koširjeva naj bi bila sicer, kot je razkrila v začetku oktorba, deležna pritiskov. "Slišala sem opozorila, kaj vse naj bi se lahko zgodilo. Da lahko nekdo škoduje mojemu podjetju. Da naj bom pozorna, kdo se bo vozil ob meni na avtocesti. Slišala sem tudi srhljive primerjave z usodami drugih ljudi."

Na njen odhod se je odzvala tudi koordinatorka Levice in poslanka Asta Vrečko, ki sumi, da so se pritiski nanjo nadaljevali: "To nam predvsem pove, da ima koalicija težave. Tako Demokrati, ki so nastali kot satelit stranke Janeza Janše, očitno niso stabilna stranka. Vsi v tej stranki niso vedeli, da v resnici prihajajo v mali SDS."

Če bi se namreč vrnila v parlament kot nepovezana poslanka, bi morala poslanske klopi zapustiti Elena Zavadlav Ušaj, nekdanja poslanka SDS in zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov, ki jo je v parlamentu nadomestila.

Koširjeva pa ni edina, ki je v zadnjem času zapustila ministrstvo za zdravje. V začetku septembra je s položaja državne sekretarke odstopila tudi Vesna Marinko.

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Po zgolj treh mesecih dela je z ministrstva odšla vodja direktorata za javno zdravje Nataša Vidnar, sicer mestna svetnica Demokratov v Mariboru. Stranko je zapustil tudi eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar.

A odhodi se ne vrstijo le na ministrstvu, temveč tudi v stranki Demokrati. Nedavno jo je zapustil še eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, ki je sodeloval tudi pri oblikovanju njenega gospodarskega programa.

"Ponosen sem na gospodarski program, ki sem vam ga predstavljal v kampanji. Volivci so odločili, kot so, in to je bistvo demokracije. Po volitvah se je večina v stranki odločila za pot, ki jo danes poznamo. To je njena legitimna odločitev. Sam pa sem ljudem razlagal sredino in v tej novi obliki tega ne morem več pošteno zastopati. Zato je bilo prav, da se umaknem," je svoj odhod iz Demokratov na Facebooku pojasnil Požar in dodal, da sredina zanj ni le strankarska oznaka, ampak prepričanje.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem gostili predsednika stranke Anžeta Logarja. Je Koširjevo prisilil k odstopu? "Ne, zagotovo ne. Tisti, ki jo poznajo, vedo, da se sama odloči, tako kot se," odgovarja Logar.

Koširjeva je sicer še včeraj napovedovala, da se bo vrnila v parlament, vendar ne k Demokratom, ampak kot samostojna poslanka. Danes pa odstopa. "Razumeti morate, da je vsaka takšna odločitev zahtevna in je verjetno tukaj kar nekaj miselnih preskokov. Vsak posameznik, ki se odloči za odstop ali odhod iz stranke, politike, položaja, to opravi sam pri sebi. Tako se je pač odločila in to odločitev spoštujem," pravi predsednik Demokratov.

Koširjeva je sicer v enem od zapisov na Facebooku v začetku oktobra zapisala, da je slišala opozorila, kaj vse bi se lahko zgodilo. Pritiski nanjo so, kot kaže iz tega zapisa, torej vendale bili ... "Mi nimamo niti moči izvajati takšnih pritiskov. O pritiskih na njeno podjetje mislim da je bilo veliko govora v času, ko se je sklepala koalicija z eno ali drugo stranjo, ko je o domnevnih pritiskih obvestila ministra za zdravje in je nemudoma z njo opravil pogovor in ji dejal, da naj vse takšne stvari prijavi. Glede tega je popolnoma senzibilizirana stranka za tovrstna vprašanja," zatrjuje Logar.

Pa se je Logar s Koširjevo v zadnjem času pogovarjal in jo pregovarjal k odstopu? Ga je o tem sesznanila in jo je k temu spodbujal? Logar odgovarja, da sta se večkrat pogovarjala, od tega je bil njun pogovor dvakrat daljši. Nazadnje pa, da sta govorila v petek. "Na prvem sestanku sva pregledala, kakšne možnosti ima, glede na to, da se je odločila za odstop. Na drugem pa o notranji strankarski ureditvi. Na koncu pa se je odločila, da pač zapusti stranko in da gre svojo pot."

Pa je Koširjeva odločitev za odstop Logarju osebno sporočila? "Bilo je več takšnih ... Je že prej o tem razmišljala. /.../ Še en dan prej je pa povedala, da se ne bo vrnila v parlament. To morate razumeti, da je to zahtevna odločitev in verjamem, da jo je gospa Košir sprejela po daljšem razmisleku," pravi šef Demokratov.


Celoten pogovor je na voljo v zgornjem videu.

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Tea Košir Demokrati Anže Logar odstop nesoglasja

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