Kaj se skriva za odhodi iz stranke Demokrati?

Kaj se dogaja v stranki Demokrati? Potem ko je stranko nedavno zapustil eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, se od Demokratov poslavlja še Tea Košir. Nekdanja poslanka, ki je poslanske klopi junija zamenjala za položaj državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, je še včeraj napovedovala vrnitev v parlament kot nepovezana poslanka, zdaj pa se je odpovedala tudi poslanskemu mandatu.

S tem bo svoj sedež obdržala Elena Zavadlav Ušaj, nekdanja poslanka SDS in zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov. A Koširjeva je še pred odhodom javno opozarjala tudi na pritiske in grožnje.

Kdo naj bi stal za njimi? Zakaj se vrstijo odhodi iz stranke in ministrstva za zdravje? Gre za odločitve posameznikov ali za globlja nesoglasja znotraj Demokratov?

"Demokratom ostajajo tri ministrstva. In prav je, da imajo priložnost uresničiti svoje zaveze. Jaz pa imam svojo vest. In svoje vrednote." Tako je na Facebooku zapisala Tea Košir, ki je poslanske klopi junija zamenjala za položaj državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. A če je še včeraj napovedovala vrnitev v parlament kot nepovezana poslanka, je zdaj sledil preobrat. Odpovedala se je namreč tudi poslanskemu mandatu. "Skrbeti nas mora vse, kar se dogaja v parlamentu. Nismo pa tako zaskrbeljeni, da pomoči ne bi spali," je izstop Koširjeve iz stranke Demokrati komentiral poslanec koalicijske NSi Janez Žakelj. Koširjeva pa je v svojem zapisu na Facebooku še dodala: "Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo. Ne želim nikomur škodovati. Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane." Koširjeva naj bi bila sicer, kot je razkrila v začetku oktorba, deležna pritiskov. "Slišala sem opozorila, kaj vse naj bi se lahko zgodilo. Da lahko nekdo škoduje mojemu podjetju. Da naj bom pozorna, kdo se bo vozil ob meni na avtocesti. Slišala sem tudi srhljive primerjave z usodami drugih ljudi." Na njen odhod se je odzvala tudi koordinatorka Levice in poslanka Asta Vrečko, ki sumi, da so se pritiski nanjo nadaljevali: "To nam predvsem pove, da ima koalicija težave. Tako Demokrati, ki so nastali kot satelit stranke Janeza Janše, očitno niso stabilna stranka. Vsi v tej stranki niso vedeli, da v resnici prihajajo v mali SDS." Če bi se namreč vrnila v parlament kot nepovezana poslanka, bi morala poslanske klopi zapustiti Elena Zavadlav Ušaj, nekdanja poslanka SDS in zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov, ki jo je v parlamentu nadomestila. Koširjeva pa ni edina, ki je v zadnjem času zapustila ministrstvo za zdravje. V začetku septembra je s položaja državne sekretarke odstopila tudi Vesna Marinko.

Po zgolj treh mesecih dela je z ministrstva odšla vodja direktorata za javno zdravje Nataša Vidnar, sicer mestna svetnica Demokratov v Mariboru. Stranko je zapustil tudi eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar.

A odhodi se ne vrstijo le na ministrstvu, temveč tudi v stranki Demokrati. Nedavno jo je zapustil še eden od ustanovnih članov, podjetnik in član izvršilnega odbora Mirko Požar, ki je sodeloval tudi pri oblikovanju njenega gospodarskega programa. "Ponosen sem na gospodarski program, ki sem vam ga predstavljal v kampanji. Volivci so odločili, kot so, in to je bistvo demokracije. Po volitvah se je večina v stranki odločila za pot, ki jo danes poznamo. To je njena legitimna odločitev. Sam pa sem ljudem razlagal sredino in v tej novi obliki tega ne morem več pošteno zastopati. Zato je bilo prav, da se umaknem," je svoj odhod iz Demokratov na Facebooku pojasnil Požar in dodal, da sredina zanj ni le strankarska oznaka, ampak prepričanje.