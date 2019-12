30 let od ustanovitve gonilne sile osamosvojitve

Mineva 30 let od ustanovitve od koalicije Demos, gonilne sile slovenskega plebiscita in osamosvojitve. Ob tem bo predsednik Pahor priredil sprejem, ki sodi v okvir prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so privedli do prvih demokratičnih volitev.

Predsednik republike Borut Pahor bo danes priredil sprejem v počastitev 30. obletnice ustanovitve Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je, kot so ob tem poudarili v predsednikovem uradu, "odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije". 4. decembra 1989 so Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije podpisali dogovor o sodelovanju - kar predstavlja ustanovitev Demokratične opozicije Slovenije oziroma Demosa. V imenu Slovenske demokratične zveze sta dogovor podpisala Rajko Pirnat in Hubert Požarnik, v imenu Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle in Franc Miklavčič, v imenu Socialdemokratske zveze Slovenije, predhodnice današnje SDS, pa Jože Pučnik in Andrej Magajna.

Eden izmed najvidnejših osebnosti osamosvojitve je Jože Pučnik, eden izmed avtorjev znamenite 57. številke Nove revije z podnaslovom Prispevki za slovenski nacionalni program. V Novi reviji (63/64) je objavil tudi članek Dvoje temeljnih zahtev, v katerem je zahteval suverenost Slovenije in ustanavljanje političnih strank. FOTO: Bobo

Za ustanovitev Demosa sta sicer pomembna še dva datuma: 27. november 1989, ko je bil sklenjen ustni dogovor o sodelovanju strank, in 8. januar 1990, ko se je Demosu tudi formalno pridružila še Slovenska kmečka zveza, današnja SLS, skupaj s takratnimi Zelenimi Slovenije. Februarja 1990 se je Demosu pridružila še Slovenska obrtniška stranka, marca istega leta pa upokojenci, združeni v stranki Sivi panterji. Sicer stranke z različnimi pogledi je združevala zahteva po demokratizaciji in spremembi političnega sistema. Že leta 1982 pride do prvih večjih opozicijskih gibanj, ustanovi se Nova Revija, v kateri so pet let kasneje v dandanes znameniti 57. številki predstavili opozicijski nacionalni program - kot odziv na srbski nacionalistični program, ki ga je izdala Srbska akademija znanosti in umetnosti. Civilna gibanja za demokratizacijo družbe pa vrhunec dosežejo z Odborom za varstvo človekovih pravic. Konec 80. let začnejo nastajati zveze, predhodnice strank, februarja 1989 pa razmere v Jugoslaviji opozicijo in oblast pripeljejo do skupnega nastopa v Cankarjevem domu v podporo stavkajočim rudarjem na Kosovu. A opozicija in oblast skupnega jezika pri oblikovanju političnega programa nista našli, nastali sta dve izjavi, Majniška deklaracija, s katero se opozicija zavzame za popolno suverenost slovenskega naroda, in Temeljna listina Slovenije, v kateri oblast še naprej poudarja jugoslovanski okvir. Pred dnevi smo s proslavo obeleževali 30 obletnico akcije Sever, s katero so takratni slovenski organi za notranje zadeve z akcijo zaščitili demokratične procese v Sloveniji in preprečili tako imenovani miting resnice. Za 1. december 1989 so namreč srbski nacionalisti, tako kot pred tem v Srbiji, Vojvodini in Črni Gori, napovedali miting resnice, na katerem bi zahtevali, da vsa država deluje proti težnjam Albancev na Kosovu. Slednjemu je bila namreč ukinjena avtonomija, kar je sprožilo tudi že omenjeno stavko rudarjev. V Sloveniji se oblikuje predvolilna koalicija Demos, 20. januarja naslednje leto pa slovenski komunisti odkorakajo s 14. izrednega kongresa ZKJ, saj so bili vsi njihovi predlogi za demokratizacijo Jugoslavije zavrnjeni. Dokončno pa se medtem oblikujejo predvolilne koalicije.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do prvih večstrankarskih volitev po koncu druge svetovne vojne pride aprila 1990, na njih pa je slavila koalicija Demos in tako prevzela vodenje prve slovenske vlade. Povolilno obdobje so sicer zaznamovale gospodarske težave in različni pogledi na prihodnost, a kljub temu se Demos odloči za razpis plebiscita. 23. decembra 1990 so se Slovenke in Slovenci z veliko, z več kot 88-odstotno večino, odločili za samostojno Slovenijo. Tri dni kasneje so slovesno razglasili rezultate. Zaradi različnih pogledov na reševanje nekaterih vprašanj, predvsem na področju gospodarstva, je Demos razpadel 30. decembra 1991, s tem pa tudi po volitvah oblikovana vlada. Slavnostna govornika na današnjem sprejemu pri predsedniku Pahorju bosta eden od podpisnikov sporazuma Hubert Požarnik in veleposlanik Matjaž Šinkovec, ki med drugim velja za avtorja imena Demos.

20. obletnica ustanovitve Demosa. FOTO: Bobo