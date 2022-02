Denar nakazan, državi 30 dni časa za uveljavitev predkupne pravice

Potem ko smo v petek poročali, da so predstavniki sklada York in družbe Prestige podpisali pogodbo o prodaji Yorkovega 43-odstotnega deleža v Savi, je država danes prejela obvestilo o prodaji in o možnosti uveljavljanja predkupne pravice.

Za nakup omenjenega deleža so madžarski investitorji plačali 38 milijonov evrov, s čimer je del postopka med skladom York in družbo Prestige zaključen. Država ima zdaj 30 dni časa, da se izjasni glede uveljavljanja predkupne pravice. PREBERI ŠE Pogodba z Madžari za nakup deleža Save naj bi bila že podpisana Glede uveljavitve predkupne pravice za Yorkov delež, ki jo imajo državni lastniki, so bili v SDH v zadnjih dneh v pojasnilih skopi, je pa "prizadevanje", da jo bo SDH izkoristil, pred dnevi napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Z vprašanji smo se obrnili tako na SDH kot gospodarsko ministrstvo, odgovore pa še čakamo. icon-expand Hotel FOTO: Shutterstock Letni načrt upravljanja z državnimi naložbami za letos sicer glede naložbe v Savo predvideva več scenarijev. Med drugim so poleg možnosti nakupa in oblikovanja turističnega holdinga predvideli še druge možne scenarije, kot na primer združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York. "V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju turistične panoge je treba preučiti tako novonastala tveganja kot tudi več scenarijev, ki bodo v prihodnje narekovali najbolj optimalno upravljavsko odločitev SDH v zvezi s Savo," so pred dnevi navedli v SDH, ob tem pa odločno zanikali informacije v nekaterih medijih, da naj bi razmišljali o prodaji svojega deleža madžarskemu skladu. PREBERI ŠE Počivalšek: Prizadeval si bom, da SDH izkoristi predkupno pravico za Savo Mediji medtem sicer že nekaj časa ugibajo, ali bi lahko v tujih rokah, tudi v rokah madžarskih skladov, končali lastniški deleži, terjatve, kombinacije teh in tudi zemljišča turističnega portfelja Družbe za upravljanje bank (DUTB). Gre predvsem za tri družbe: Istrabenz Turizem, ki upravlja portoroške hotele, Thermano Laško in nepremičninsko družbo Argolina, ki je lastnica investicijskega zemljišča v Izoli na območju nekdanje ladjedelnice.