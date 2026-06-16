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Denar od vstopnin za Vintgar še ni v rokah TNP: kaj se dogaja v ozadju?

Bled, 16. 06. 2026 13.28 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA D.L.
Soteska Vintgar

Vodstvo javnega zavoda TNP je na rednem sestanku na Bledu županom občin na območju Vintgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnin v sotesko. Zbrana javna sredstva zaenkrat sicer še ostajajo na računu turističnega društva oziroma njegove družbe, ki upravlja obisk. Društvo je sklenilo tudi poravnavo s poškodovano Madžarko.

Vintgar
Vintgar
FOTO: Shutterstock

Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Uroš Brežan je povedal, da je sotesko Vintgar od začetka aprila, ko se je začela letošnja sezona, obiskalo že nekaj več kot 70.000 obiskovalcev. V skladu z dogovorom, ki je bil podpisan s Turističnim društvom (TD) Gorje, je pobrana vstopnina, ki jo je trenutno za okoli 600.000 evrov, last javnega zavoda TNP.

Sredstva se bodo po obračunu stroškov TD Gorje oziroma njegovega podjetja Soteske Vintgar, ki skrbi za upravljanje obiska, delila med občine in zavod v razmerju 25 odstotkov za občine in 75 odstotkov za zavod. Sredstva pa morajo biti ponovno usmerjena v naravne vrednote, mobilnost oziroma kakovost življenja v parkovnih občinah. Občine Bled, Gorje in Jesenice imajo do 10. septembra čas, da podajo svoja stališča.

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Sočasno potekajo pogovori s TD Gorje oziroma družbo Soteska Vintgar glede upravljavskih stroškov in urejanja odnosov. Direktor podjetja Bojan Traven je povedal, da so pogovori, pri katerih sodelujejo pravniki in drugi strokovnjaki, zelo intenzivni, saj tečejo na tedenski ravni. "Jasno je, kakšen je zakon, in temu se je treba prilagoditi. Mislim, da sta obe strani iskreni pri tem in da bomo v tednu ali dveh prišli do podpisov pogodb," je dejal.

Na ta način bo urejeno upravljanje soteske v letošnjem letu, za naprej pa bo skladu z zakonom objavljen razpis za skrbniško pogodbo. Letos zbrana sredstva od vstopnin se kljub dogovoru iz začetku aprila, da gre za sredstva javnega zavoda TNP, ki je po zakonu upravljavec soteske, zaenkrat še vedno zbirajo na računu društva oziroma podjetja. Kot je povedal Traven, je treba zgolj še urediti formalnosti, kako se bo denar nakazoval na račun zavoda, s čimer se sedaj ukvarjajo pravni in finančni strokovnjaki.

Tudi Brežan računa, da bodo pogodbe v skladu s predpisi o javnih financah in javnem naročanju podpisane do konca tega meseca. Zaenkrat še ne more povedati, koliko sredstev od vstopnin bo ostalo društvu. To bo odvisno do dogovorov in od ocene, koliko sredstev je potrebnih za delo, ki ga opravlja.

Gorjanskega župana Petra Torkarja preseneča, da sredstva od vstopnin, ki jih je Brežan označil za javna sredstva, še niso na računu javnega zavoda TNP. Torkarja pri tem skrbita transparentnost in zakonitost. "Slišali smo tudi, da se sklepajo najemne pogodbe za infrastrukturo, potrebno za obiskovanje soteske. V Občini Gorje menimo, da je bila ta infrastruktura zgrajena iz pobrane vstopnine v sotesko, torej iz naravne vrednote državnega pomena in ne iz zasebnih sredstev," je ob urejanju razmerij opozoril Torkar.

Poravnava s poškodovano Madžarko

Na današnjem sestanku je bilo znova govora tudi o zavarovanju odškodnine za območje soteske. Torkarja skrbi, da bi v primeru nesreče na občinskem zemljišču odgovornost nosila občina. Zato na občini za občinske parcele v Vintgarju zbirajo ponudbe zavarovalnic za podpis zavarovalne police.

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Brežan je sicer Torkarju ob tem znova zagotovil, da so pri naravnih vrednotah, za katere se pobira vstopnina, načeloma odgovorni upravljavci, ne lastniki zemljišč, kar kaže tudi pravna praksa. Ob tem je navedel primer Madžarke, ki je leta 2021 v soteski utrpela hude poškodbe. Potem ko je njena skoraj pol milijona evrov vredna tožba aprila letos prišla na sodišče, je TD Gorje z njo sklenilo poravnavo. Tako da je zadeva zaključena in ne vpliva na stroške javnega zavoda ali lastnika zemljišč, je povedal Brežan.

Štiri evre vstopnine za slap Savica

Ob urejanju upravljanja soteske Vintgar tečejo pogovori tudi za ureditev obiskovanja slapa Savica. Ministrstvo je potrdilo višino vstopnine, ki bo znašala štiri evre. Sedaj potekajo pogovori s Turizmom Bohinj, s katerim Brežan računa, da bo do konca junija ali v začetku julija podpisana pogodba. Nato bo za ogled slapa, za katerega je do novega zakona skrbelo Turistično društvo Bohinj, znova potrebno plačilo vstopnine.

Vintgar TNP Turistično društvo Gorje vstopnina naravne znamenitosti

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