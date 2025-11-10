Svetli način
Denar za božičnico s Temuja ali Alibabe? Minister: Ne, iz proračuna

10. 11. 2025

Marko Gregorc
52

Zaposleni in upokojenci so korak bližje božičnici oziroma zimskemu regresu in dodatku. Zaposleni bi lahko 640 evrov zimskega regresa, upokojenci pa 150 evrov dodatka dobili že 18. oziroma 19 decembra, zakon je - brez glasu proti - potrdil tudi parlamentarni odbor za finance. Opozicijo pa skrbi, kako vzdržen je ukrep za proračun in kje bo država našla dodatnih 300 milijonov evrov. Se bo Slovenija prav zaradi božičnice začela zadolževati tudi na Kitajskem?

Kje kupujejo darila dobri možje: Miklavž, Božiček in dedek Mraz? Precej verjetno tudi na Kitajskem. Od tam naj bi prek popularnih aplikacij v Evropo dnevno prišlo 12 milijonov paketov.

In ker se je pred kratkim na Kitajskem mudil tudi finančni minister Klemen Boštjančič, se v opoziciji bojijo, da bo z Daljnega vzhoda tudi prva obvezna božičnica.

"Spoštovana predstavnica ministrstva za finance, danes je pravi čas, da poveste, komu in kje, zakaj in na kakšen način boste vzeli 300 milijonov? Ali pa boste rekli, še 300 milijonov evrov novega dolga? Zadolžujemo se na Kitajskem, zadolžujemo se na Japonskem," je očital poslanec SDS Tomaž Lisec

Preberi še Boštjančič na Kitajskem tipa teren za izdajo 'panda obveznic'

A da izdajo t.i. panda obveznice - po domače, kredita na Kitajskem - načrtujejo že dve leti, je danes pojasnil finančni minister. Namen 600 milijonskega posojila pa naj bi bil predvsem razpršitev virov financiranja.

Božičnica torej ne bo s Temuja ali Alibabe? Ne, ne bo, trdi Boštjančič.

Denar naj bi se našel znotraj zastavljenega proračuna, zagotavlja minister: "Zaenkrat še vedno kaže, da bi verjetno letos morali speljati brez rebalansa, torej, da bo lahko božičnica sfinancirana v okviru lani sprejetega proračuna,."

Ta je predvideval dvomilijardni primankljaj, a ne za praznične dodatke, opozarjajo v fiskalnem svetu. "Preprosto povedano: država se glede na sprejeti proračun zadolžuje za previsoko ocenjene investicije, sredstva, pridobljena z zadolževanjem, pa namenja za prenizko ocenjene plače in za zimski regres, ki v proračunu ni bil predviden," svari Tomaž Perše.

Božičnica
Božičnica FOTO: AP

Precej pripomb na zakon pa ima tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora. "Naše mnenje je spisano na dobrih osmih straneh, kjer opozarjamo, kaj je narobe s posameznimi določbami in na dolgo in široko utemeljujemo tudi, zakaj;" pravijo v DZ. 

Moti jih predvsem hitenje. V opoziciji pa - čeprav kritični do vseh predvolilnih posladkov - božičnici ne nasprotujejo. "Gospe in gospodje, pa ne zaradi božičnice, ampak drugih ukrepov, odprli ste slaščičarno," pravi NSi-jev Jernej Vrtovec

Preberi še Janša o Šutarjevem zakonu: Nekateri ukrepi gredo v pravo smer, nekateri pa so skrajno sporni

"Morali se boste odločiti, ali božičnico kritizirate, ali jo pozdravljate. Ne morete reči pohvalimo, potem pa poslušamo 15 minut kritike," odgovarja minister za delo Luka Mesec.

Če bodo poslanci zakon potrdili še na jutrišnji izredni seji, se bodo zaposleni 639 evrov božičnice razveselili najkasneje do 18. decembra, upokojnici pa 150 evrov dodatka do 19 decembra.

božičnica regres zimski sredstva proračun Kitajska zadolževanje
