Denar za Galovo operacijo zbran, a kljub temu račun za donacije ostaja odprt

Skoraj leto dni smo spremljali zgodbo dečka Gala, za katerega je družina zbirala denar za operacijo rok. Zbiranje denarja se je vleklo, vmes pa so na dan prihajale vedno nove nepravilnosti. Predsednico Društva Maus, ki je na koncu priznala, da si je od zbranega denarja 'sposodila' 30 tisočakov, in poslovanje njenega društva zdaj preiskujejo kriminalisti. Nepravilnosti pri zbiranju denarja pa so očitali tudi Galovi mamiNataši Vrbnjak Šteflič. In sicer, denar je zbirala na več različnih računih, stroški operacije pa so bili vedno višji.

Datum operacije je zdaj znan, Gal v ZDA odhaja maja, operacija bo 20. istega meseca. Stroški operacije so se zmanjšali na 69.825,82 evrov, ker je bila akontacija v višini 8.900 evrov že plačana, pa je treba na Florido nakazati le še 60.000 evrov. Karitas Maribor, ki je prevzela zbiranje denarja za Gala, je sporočila, da bo denar za operacijo nakazala direktno bolnišnici, kjer bo potekala operacija. Račun sicer še ni plačan.