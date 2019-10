Denar za Krisa bo verjetno rešila Zveza prijateljev mladine

Odločitev, kdo bo rešitelj davčne zagate Palčice Pomagalčice, ki se je le za las izognila plačilu skoraj dvomilijonskega davka, bodo v društvu sprejeli prihodnji teden. Med potencialnimi rešitelji pa so največje humanitarne organizacije Rdeči križ, Karitas in Zveza prijateljev mladine (ZPM).

Ko je v igri dobrodelnost, pa ni požrešna samo država. V zadnjih letih smo bili večkrat priča tudi požrešnim dobrodelnežem. Nazadnje, ko si je predsednica društva Maus Nataša Švikart, ki zbira denar za operacijo 6-letnega Galaiz Dupleka, delež zbranih sredstev preprosto prilastila. Zdaj skesana Švikartova dejanje pisno obžaluje, a se bo kljub temu morala zagovarjati pred organi pravice.

Nad denarjem bi moral bdeti Furs

Da je takšno početje nedopustno in da meče slabo luč na ostala društva, pa je prepričana predsednica Veselih nogicSpomenka Valušnik. "Ne delamo na tem delu - zbirajmo denar, dajmo ga naprej, to je pravzaprav najlažje delati. Pri nas je kar nekaj prostovoljcev, ki oddelajo po več kot 500 ur na letni ravni. To niso majhne stvari. To je še več kot neka finančna donacija," je povedala.