'Denar za odvoz in obdelavo polovice odpadne embalaže za 2020 naj zagotovi država'

Predelovalci komunalnih odpadkov, povezani v združenje centrov GIZ Slocero, zahtevajo ukrepe, s katerimi bi preprečili neupoštevanje sanitarnih, zdravstvenih in požarnih predpisov ter s tem ogrožanje zdravja državljanov zaradi neustreznega skladiščenja embalaže, "ki ni od nikogar". Poudarili so, da bi lahko v naslednjih mesecih prišlo do okoljske katastrofe in motenj pri prevzemanju komunalne embalaže od gospodinjstev.

Po oceni računskega sodišča embalažnina ni plačana za preko 53 odstotkov vse zbrane embalaže, zato v centrih pričakujejo, da bo do nadaljnjega najmanj polovica embalaže ostajala neprevzeta. To že povzroča resne težave tako pri skladiščenju embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja kot tudi motnje pri izvajalcih predelave, so posvarili. Januarja je v skladiščih komunalnih podjetij ostalo že okoli 6000 ton neprevzete embalaže, še okoli 7000 ton je tam leži iz preteklih dveh let.

"Kopičenje komunalne embalaže na neustreznih mestih je iz zdravstvenih, sanitarnih in požarnih razlogov nedopustno in v javnosti ne more biti tolerirano,"so zapisali ter izpostavili, da se tokratna situacija ponavlja in je po neprevzetih količinah še enkrat večja kot v preteklosti. Menijo, da so potrebni takojšnji ukrepi, izvedljivi v roku meseca dni, na podlagi katerih bo zagotovljen nemoten prevzem komunalne embalaže iz zbirnih centrov in nadaljnja obdelava preostanka.

Ministrstvu predlagajo, da za okoli 50 odstotkov komunalne embalaže v letu 2020 intervencijsko zagotovi ustrezna sredstva za predelavo in tako prepreči okoljsko katastrofo.

Na ministrstvu zagotovili, da nadaljujejo z ukrepanjem

Na ministrstvu za okolje so ta teden že zagotovili, da nadaljujejo z ukrepanjem za reševanje problematike odpadne embalaže. Konec meseca bodo tako odprli javno naročilo za interventni odvoz komunalne embalaže, nakopičene v letu 2019. Na podlagi interventnega zakona, sprejetega decembra 2018, so lani izbrani izvajalci na račun države že odpeljali za okoli 11.952 ton odpadne embalaže.

Dolgoročno naj bi problematiko rešili z novelo zakona o varstvu okolja, ki je trenutno drugič v javni obravnavi ter ki naj bi na novo uredila ravnanje z odpadki in proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Ta prinaša rešitev, v kateri bi družbe za ravnanje z odpadno embalažo nadomestile organizacije v lasti proizvajalcev, ki so dolžni poskrbeti za odpadno embalažo iz naslova svojih proizvodov, te pa bi delovale nepridobitno. Do take ureditve so kritični v Gospodarski zbornici Slovenije.

Na ministrstvu pripravljajo tudi že napovedano, a potem začasno opuščeno spremembo uredbe o embalaži in odpadni embalaži, s katero bi znižali prag za plačevanje embalažnine, ki je zdaj pri 15 tonah letno.