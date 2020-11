Denar za orožje ali zdravstvo?

Levico in SD smo vprašali po konkretnih programih, v katere bi lahko investirali v zdravstvu, kako bi "vložili v nove družbene odnose", v dolgotrajno oskrbo. Na naša vprašanja so nam po dolgem premisleku v Levici odgovorili zgolj da bi naredili ločene ambulante za Covid, kar že obstaja in gradili nove domove za ostarele, kar je že v načrtih. V SD pa so odgovorili, da bi za 780 milijonov gradili zgolj dve novi infekcijski kliniki. Podpise za referendum so očitno zbrali brez natančnega načrta alternativnih vlaganj, zgolj z nasprotovanjem in trditvijo, da zdaj ni čas. Po besedah SD, bi "ob povrnitvi stabilne gospodarske rasti nastopil tudi čas za ponovni premislek o vlaganjih v vojaško opremo". Torej nekoč v prihodnosti, šele čas za razmislek. Zadnje desetletje ne virusa, ne tega časa očitno ni bilo.

Pozabljeni in zanemarjeni sistem

Številke namreč govorijo povsem drugo. Slovenija od leta 2010 praktično ni nič vlagala v svojo varnost. V zadnjih letih je bila na čistem zavezniškem dnu po skrbi za svoje pripadnike. Če bi Levico in SD zares skrbelo za zdravje državljanov, bi jih lahko skrbelo zadnje desetletje zaradi ozeblin in slabe zaščitne opreme na delovnem mestu državljanov, katerih edini greh je bil, da so bili v službi domovini z grbom Slovenske vojske. Slovenija je imela med letoma 2013 in 2016 za investicije zgolj deset milijonov evrov.

Očitki Socialnih demokratov, da vojska kupuje nepotrebno orožje, je očitek proti samemu sebi. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja vojske do leta 2025, ki jo je sprejel državni zbor, je iz časa vlade SD, iz leta 2010, seznam nakupov pa iz časa ministrovanja