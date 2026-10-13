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Denarja ne manjka. Zakaj je pot do financiranja vse zahtevnejša?

Ljubljana, 13. 10. 2026 13.27 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Finančna varnost

Podjetja potrebujejo sredstva za razvoj, gospodinjstva pa iščejo pot do lastnega doma. Pri financiranju obojih je poleg dostopnosti denarja pomembno tudi, pod kakšnimi pogoji ga lahko pridobijo in kaj bo to pomenilo za njihov dolgoročni finančni položaj. Kako v zahtevnejšem okolju financirati naložbe in podpreti gospodarsko rast, bo osrednje vprašanje uvodnega panela konference Platforme Business.

Za podjetje, ki želi razširiti proizvodnjo, in družino, ki išče svoj dom, je dostop do financiranja lahko odločilen. A odgovor na vprašanje, ali je mogoče dobiti kredit, pove le del zgodbe. Prav tako pomembno je, koliko bo financiranje stalo in ali bo izbrana obveznost ostala vzdržna tudi ob spremembah prihodkov ali poslovnih razmer.

Prav tem vprašanjem bo namenjen uvodni panel prihodnje konference Platforme Business, ki bo 19. oktobra v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Pogovor Krediti, kapital in razvoj: kako financirati rast v zahtevnejšem okolju? bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović. V ospredju bo dostopnost financiranja za podjetja in prebivalstvo ter vprašanje, kako lahko finančne institucije podprejo razvoj v času večje negotovosti.

Različne naložbe potrebujejo različno financiranje

Pri financiranju razvoja je pomembno razlikovati med tem, ali je denar na voljo, in tem, ali je na voljo v obliki, ki jo določena naložba potrebuje. Podjetje, ki vlaga v razvoj nove tehnologije, ima lahko drugačne potrebe kot podjetje, ki širi že utečeno proizvodnjo.

Na to opozarja dr. Arjana Brezigar, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije: "Denarja za investicije na splošno ne primanjkuje, vendar ni vsak vir financiranja primeren za vsako vrsto naložbe. Če želimo več tehnološkega napredka in višjo produktivnost, potrebujemo tudi več financiranja, prilagojenega inovacijam, startupom in naložbam v znanje. Ob tem je ključno dovolj predvidljivo poslovno okolje, da se podjetja za takšne investicije sploh odločijo."

Dr. Arjana Brezigar, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, poudarja, da mora financiranje ustrezati vrsti naložbe, za tehnološki napredek pa potrebujemo tudi vire, prilagojene inovacijam in naložbam v znanje.
Dr. Arjana Brezigar, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, poudarja, da mora financiranje ustrezati vrsti naložbe, za tehnološki napredek pa potrebujemo tudi vire, prilagojene inovacijam in naložbam v znanje.
FOTO: P.R.

Za podjetja je zato odločitev o financiranju tesno povezana z odločitvijo, kam želijo usmeriti svoj razvoj. Barbara Žibret Kralj, izvršna direktorica in odgovorna partnerica v Deloitte Slovenija, opozarja, da je kapital na voljo, vendar je dražji in bistveno bolj selektiven. "V okolju večje negotovosti bodo v prednosti podjetja, ki bodo znala vire financiranja premišljeno usmerjati v naložbe z jasno razvojno logiko in ustreznim donosom. Ključno vprašanje zato ni več le, kako financirati rast, temveč katero rast je smiselno financirati in s kakšno strukturo kapitala. Odločitve o financiranju so danes neločljiv del strategije podjetja, saj neposredno vplivajo na njegovo prihodnjo konkurenčnost," poudarja Žibert Kralj.

Barbara Žibret Kralj, izvršna direktorica in odgovorna partnerica v Deloitte Slovenija, poudarja, da je kapital na voljo, vendar je dražji in bolj selektiven, zato postaja izbira naložb in načina njihovega financiranja ključen del strategije podjetja.
Barbara Žibret Kralj, izvršna direktorica in odgovorna partnerica v Deloitte Slovenija, poudarja, da je kapital na voljo, vendar je dražji in bolj selektiven, zato postaja izbira naložb in načina njihovega financiranja ključen del strategije podjetja.
FOTO: P.R.

Kako podpreti naložbe, katerih učinki se pokažejo šele čez leta?

Pri razvojnih projektih je posebej pomembno, da časovni okvir financiranja ustreza načrtovani naložbi. Razprava bo zato odprla tudi vprašanje dolgoročnih virov in razvojnih instrumentov, s katerimi je mogoče podpreti prihodnjo rast gospodarstva. "V času večje negotovosti postaja dostop do dolgoročnih in razvojno usmerjenih virov financiranja še pomembnejši. Razvojne banke imamo pri tem ključno vlogo, saj pomagamo financirati naložbe, ki krepijo konkurenčnost gospodarstva in ustvarjajo temelje za trajnostno rast Slovenije," poudarja Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke.

Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, opozarja na pomen dolgoročnih in razvojno usmerjenih virov financiranja za naložbe, ki krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, opozarja na pomen dolgoročnih in razvojno usmerjenih virov financiranja za naložbe, ki krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
FOTO: P.R.

Kredit za dom in dolgoročna finančna varnost

Pogovor bo segel tudi do stanovanjskega financiranja, kjer se vprašanje dostopnosti kredita neposredno povezuje z življenjskimi načrti posameznikov. Pri obveznosti, ki lahko traja več desetletij, je pomembno, kako bo odplačevanje vplivalo na finančni položaj gospodinjstva in njegovo sposobnost prilagajanja morebitnim spremembam.

Tadej Jurca, član uprave UniCredit Bank, ob tem izpostavlja širšo odgovornost bank: Vloga banke ni le financirati življenjskih ciljev naših strank, temveč biti partner pri gradnji njihove dolgoročne finančne varnosti.

Tadej Jurca, član uprave UniCredit Bank, izpostavlja vlogo banke kot partnerja pri uresničevanju življenjskih ciljev strank in gradnji njihove dolgoročne finančne varnosti.
Tadej Jurca, član uprave UniCredit Bank, izpostavlja vlogo banke kot partnerja pri uresničevanju življenjskih ciljev strank in gradnji njihove dolgoročne finančne varnosti.
FOTO: P.R.

Uvodni panel bo tako povezal odločitve podjetij in gospodinjstev z vprašanjem, kakšno rast lahko podpre finančni sistem. Za vse, ki načrtujejo večjo naložbo, bo v ospredju zelo praktična dilema: kako izbrati financiranje, s katerim bodo svoj načrt lahko tudi izpeljali.

Konferenca Platforme na temo financ, zavarovalništva in kibernetske varnosti bo potekala 19. oktobra 2026 v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Več informacij, program in prijave so na voljo na platforma.si/finance-in-zavarovalnistvo/.

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