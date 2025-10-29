Svetli način
Denarna kazen za trajno privezovanje psov po 11. novembru

Ljubljana, 29. 10. 2025 10.08

D. S.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da od 11. novembra 2025 dalje ne bo več dovoljena trajna namestitev psov na privezu na kakršen koli način. Izteka se namreč prehodno obdobje, ki je bilo določeno za prilagoditev na novo ureditev, sprejeto z novelo Zakona o zaščiti živali leta 2023.

Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno psom ne omogoča stika z ljudmi in okoljem, opozarjajo na UVHVVR. "Psi, ki jih imajo lastniki doma (na primer pred hišo) stalno privezane, pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter zdravstvenih težav," so sporočili.

Tak način bivanja je v nasprotju z osnovnimi potrebami psa in sodobnim razumevanjem njihove dobrobiti.

Trajno privezovanje psov so prepovedali že z novelo zakona o zaščiti živali leta 2021. Leta 2023 je novela zakona določila popolno prepoved trajnega privezovanja psov in dvoletno prehodno obdobje za prilagoditev tudi skrbnikom, ki so imeli do takrat pse privezane na vodoravnem vodilu. 

Trajno privezovanje bo prepovedano
Trajno privezovanje bo prepovedano FOTO: Damjan Žibert

"To obdobje se končuje 11. novembra 2025. Od tega datuma dalje bo kakršna koli oblika trajne namestitve psa kaznovana z globo v višini od 1.000 do 1.600 evrov," so zapisali.

Ta prepoved pa ne zadeva uporabe povodca, ki je namenjen zagotavljanju nadzora in fizičnega varstva na javnih mestih. To pomeni, da morajo biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu. Namen tega pravila je varnost psa, drugih živali in ljudi.

V domačem bivalnem okolju morajo imeti psi namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom, z možnostjo zavetja pred vremenskimi vplivi," so še dodali.

UVHVVR poziva vse skrbnike psov, da pravočasno uredijo pogoje bivanja svojih psov. Ukrep ni le zakonska obveznost, temveč korak k bolj odgovornemu in spoštljivemu ravnanju z njimi. Več informacij o odgovornem lastništvu živali je na spletnem mestu odgovorenlastnik.si.

Beuelin
29. 10. 2025 11.19
Pes je žival, ki je srečna edino v krdelu. In njegovo krdelo so njegovi ljudje, ker smo tako hoteli. Vsako zapiranje psa kamorkoli in ločevanje od družine oz. ljudi, ki jih ima za svoje, je kriminal in mučenje živali.
ODGOVORI
0 0
crazyHorse
29. 10. 2025 11.18
+1
Kdo se je tega spomnil? Nekdo ki se ne zaveda posledic, kaj bo z ze tako nesocializiranimi psi, ki so toliko casa perziveli na ketni, ali pa bili zaprti, zdej bodo pa pozrli vse. Raje uvedite omejitev kdo ima lahko psa, koliko psov, katere pasme. NE da ma vsak nekega pitbula ipd sam zato k dobr zgleda
ODGOVORI
2 1
96bimBo
29. 10. 2025 11.16
+1
Sodobno razumevanje .... Ukinit NVO.
ODGOVORI
2 1
Verus
29. 10. 2025 11.16
+1
Ne priveži psa - kazen, priveži psa, kazen ... Piz**a nam se je cisto odpeljalo. Vsi vidimo, da smo neumni, nocemo pa kot mnozica ustaviti neumnosti. Dolocene pasme preskocijo (preplezajo) 3-4 metersko ograjo - cisto tako, omembe vredno.
ODGOVORI
1 0
stoinena
29. 10. 2025 11.19
+1
veriga in povodec nista isto. itak kdor ima psa za družinskega člana ga nima na ketni.
ODGOVORI
1 0
crazyHorse
29. 10. 2025 11.20
NAredi mu dovolj velik pesjak pa nima kaj preskocit.
ODGOVORI
0 0
Veščec
29. 10. 2025 11.22
notr je na free,zunej na povodcu.enostavno k pasul👍😛
ODGOVORI
0 0
a res1
29. 10. 2025 11.13
+2
Skoraj je imeti bolje psa privezanega, kot, da ti ga ukradejo. Seveda ga prej omamijo. Le kdo....
ODGOVORI
2 0
jablan
29. 10. 2025 11.11
+2
bravo
ODGOVORI
2 0
Protoc
29. 10. 2025 11.10
+4
Kaj pa celodnevno lajanje nekomu pod oknom..tega zakona nocete resit..nekdo ima psa doma in ga nikoli ne sprehaja..to je mucenje..vazno da kr neki rešujejo
ODGOVORI
4 0
jablan
29. 10. 2025 11.12
+0
odvisno kdo je bil prej tam ti ali pes
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.17
+1
Ne, važno je, da dajejo ovcam vtis, da nekaj rešujejo. Poleg svojih kruhoborskih problemov.
ODGOVORI
1 0
stoinena
29. 10. 2025 11.20
to da pes ne gre na sprehod bi moralo biti kaznivo. pes ni lavanda v loncu.
ODGOVORI
0 0
Definbahija
29. 10. 2025 11.10
+0
Končno. Pes je divja žival ki smo jo razvite opice udomačili. Pes naj bo svoboden a OMEJEN!! In tisti ki v to vklapjate leve in desne ste przdeti. Mam dva za prijavit. Kam lahko pišem.
ODGOVORI
2 2
Sventevith
29. 10. 2025 11.10
+2
Pes je bil pred bajto vedno na ketni. Kje pa? Je boljše, da je na dolgi ketni, ali v enem pesjaku, kjer se komaj obrne? Raje se bolj brigajte za otroke, ker vse to je eno navadno preusmerjanje pozornosti. Psi na ketnah niso problem, ki pesti današnjo družbo.
ODGOVORI
2 0
stoinena
29. 10. 2025 11.21
tolko ste benteli nad prepovedmi za COVID, pa vas ne boli srce, ko je pes tako na ketni celo življenje.
ODGOVORI
0 0
vicente
29. 10. 2025 11.07
+4
kaj pa Romski so lahko v getu na dolenskem ali imajo pravico do izhoda
ODGOVORI
4 0
Pajo_36
29. 10. 2025 11.07
+2
JA, sem fan živali, ampak ne pretiravam. Ampak jaz se s tem strinjam, ane pri nas doma smo imeli pse na ketnah, ko sem bil majhne, ampak smo sami pol to skenslal. Mal tud spoštujte pse, ker vas kopljejo ven iz plazov, rešujejo, delajo na policiji in tako dalje... Preveč je pa neodgovornih lastnikov k jih nimajo na povodcih, folk res nima več nobenega filinga. Pes včasih sam odreagira tako, da ne pričakujemo take reakcije, druga stvar pa je, da nimate nadzora nad njim. Zmagajo mi sončkarji, ko še svojih mulcev ne obvladajo, pol jih pa naštimajo, da kupijo psa. Imam dva soseda taka... Seveda psa ovčarja nevzgojena, sem imel že svašta z njima, ker jaz imam svojega na povodcu, oni ne, ker je hiša pa travniki, pa vsak misle, da lahko dela kar hoče ane... brez skrbi se mene psa bojita, ampak tako da tud prideta, pa se božamo pa kak priboljšek dobita...
ODGOVORI
2 0
Victoria13
29. 10. 2025 11.06
+4
Končno!
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
29. 10. 2025 11.06
+4
Najprej raje kaznujte vse, ki imajo pse ves dan zaprte v stanovanjih. Moj pes na ketni je vsaj v naravi in na soncu ves dan.
ODGOVORI
7 3
Victoria13
29. 10. 2025 11.07
+4
Na vročini in mrazu...
ODGOVORI
5 1
Greghorian
29. 10. 2025 11.11
V "2 kvadratnega metra narave" pred bajto verjetno želiš povedati. Na sprehod ga pelji vsak dan, če ga že mučiš
ODGOVORI
0 0
jablan
29. 10. 2025 11.13
obstaja senca in zavetje kot v naravi
ODGOVORI
0 0
symn
29. 10. 2025 11.15
@Bolfenk2: A ti je zmanjkalo za ograjo in je bila veriga cenejša?
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
29. 10. 2025 11.02
+0
Stoletja je bilo normalno, da je pes doma na ketni. Potem pa dobijo oblast levičarji in zeleni in postavijo svet na glavo.
ODGOVORI
6 6
Gutenberg
29. 10. 2025 11.02
+3
Je v zakonu člen, ki prepoveduje imeti psa zaprtega v 40m² stanovanju v bloku, ko je lastnik cel dan v službici?
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.10
Sreča, da ne... Ker bi pikic pri veterinarjih zmanjkalo.
ODGOVORI
0 0
Kali?opko Kali?opkovi?
29. 10. 2025 11.01
+4
Privežte rome, da ne ustrahujejo in pretepajo Slovenskega naroda
ODGOVORI
4 0
Blue Dream
29. 10. 2025 10.54
+6
Super bomo kar začeli s prijavami ker tega je še vedno preveč
ODGOVORI
8 2
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.12
+1
Tako je. Narediš še kako fotko za potem, ko bosta s kužkom cvilila, ko bo organ pisal kazen. Pa da vidim, če bodo dosledni, kot so pri mladih violinistih.
ODGOVORI
1 0
kladivo
29. 10. 2025 10.53
+4
Moj pes je privezan kadar me ni doma vecino dneva je prost in na dvoriscu in kaj zdaj ? Bom ga pa ko ne bo koga doma dal na povodec bo vredo sicer je bolj prost kot kateri koli mestni pes ki je cele dni zaprt
ODGOVORI
8 4
kr nekdo
29. 10. 2025 10.52
+5
žalostno, da so nekateri celo živlenje privezani. Še danes se dogaja, da tudi na sprehod ne gredo z njimi. Tega je na vaseh precej. Manjk živalska policija. Financirala bi se lahko izključno iz kazni in še dovolj bi bilo za donacije zavetiščem.
ODGOVORI
8 3
Teleport
29. 10. 2025 10.57
+1
V naši vaši je veliko psov, pa samo za dva vem da sta zunaj drugi vsi v bajti
ODGOVORI
2 1
Nenil
29. 10. 2025 11.05
+1
z dolgimi jeziki
ODGOVORI
1 0
Nenil
29. 10. 2025 10.51
+4
samo nekaj bi vprašal. Vedno so bili psi privezani na verigi, z žico in koleščkom pa so imeli velik radius gibanja. Ali je celodnevno zapiranje po kopalnicah do živali bolj humano?
ODGOVORI
7 3
kladivo
29. 10. 2025 10.57
+0
Lahko gre na vc a od tus🤣
ODGOVORI
2 2
