Denarna kazen za trajno privezovanje psov po 11. novembru

Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno psom ne omogoča stika z ljudmi in okoljem, opozarjajo na UVHVVR. "Psi, ki jih imajo lastniki doma (na primer pred hišo) stalno privezane, pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter zdravstvenih težav," so sporočili.
Tak način bivanja je v nasprotju z osnovnimi potrebami psa in sodobnim razumevanjem njihove dobrobiti.
Trajno privezovanje psov so prepovedali že z novelo zakona o zaščiti živali leta 2021. Leta 2023 je novela zakona določila popolno prepoved trajnega privezovanja psov in dvoletno prehodno obdobje za prilagoditev tudi skrbnikom, ki so imeli do takrat pse privezane na vodoravnem vodilu.
"To obdobje se končuje 11. novembra 2025. Od tega datuma dalje bo kakršna koli oblika trajne namestitve psa kaznovana z globo v višini od 1.000 do 1.600 evrov," so zapisali.
Ta prepoved pa ne zadeva uporabe povodca, ki je namenjen zagotavljanju nadzora in fizičnega varstva na javnih mestih. To pomeni, da morajo biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu. Namen tega pravila je varnost psa, drugih živali in ljudi.
V domačem bivalnem okolju morajo imeti psi namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom, z možnostjo zavetja pred vremenskimi vplivi," so še dodali.
UVHVVR poziva vse skrbnike psov, da pravočasno uredijo pogoje bivanja svojih psov. Ukrep ni le zakonska obveznost, temveč korak k bolj odgovornemu in spoštljivemu ravnanju z njimi. Več informacij o odgovornem lastništvu živali je na spletnem mestu odgovorenlastnik.si.
