Denarna kazen za trajno privezovanje psov po 11. novembru

Dolgotrajno privezovanje z verigo, vodoravnim vodilom in podobno psom ne omogoča stika z ljudmi in okoljem, opozarjajo na UVHVVR. "Psi, ki jih imajo lastniki doma (na primer pred hišo) stalno privezane, pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter zdravstvenih težav," so sporočili.

Tak način bivanja je v nasprotju z osnovnimi potrebami psa in sodobnim razumevanjem njihove dobrobiti.

Trajno privezovanje psov so prepovedali že z novelo zakona o zaščiti živali leta 2021. Leta 2023 je novela zakona določila popolno prepoved trajnega privezovanja psov in dvoletno prehodno obdobje za prilagoditev tudi skrbnikom, ki so imeli do takrat pse privezane na vodoravnem vodilu.