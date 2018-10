Denarna socialna pomoč se z novim letom ne bo znižala

Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do denarne socialne pomoči (DSP) okoli 83.700, prejemnikov pa okoli 53.800. Avgusta 2018 je bilo vseh upravičencev do varstvenega dodatka (VD) 19.600, prejemnikov VD pa slabih 18.400.

A je vlada na današnji seji sprejela predlog novele zakona, ki omenjene pihodke ohranja na sedanjih ravneh tudi po 1. januarju 2019. Finančne posledice predloga zakona znašajo 74,7 milijona evrov letno, so sporočili.

Spomladi sprejeta sprememba zakona je zvišala osnovni znesek minimalnega dohodka, s tem pa tudi denarno socialno pomoč na 385,05 evra, a le za čas od 1. junija do 31. decembra letos, po 1. januarju 2019 pa bi znesek znova padel na 331,26 evra. Padec bi bil po novem letu še večji, saj se je zaradi vmesne redne letne uskladitve 1. avgusta osnovni znesek minimalnega dohodka še zvišal, in sicer na 392,75 evra, varstveni dodatek pa se je oblikoval pri višini 577,34 evra.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je pojasnila, da je glavni namen predlagane spremembe ohranitev socialne varnosti upravičencev. Kot je pojasnila, se ji "ne zdi smiselno in upravičeno, da bi v času, ko v Sloveniji beležimo eno višjih gospodarskih rasti, ogrozili socialno varnost najšibkejšega dela družbe".

Je pa Klampferjeva napovedala, da bodo na ministrstvu pregledali mehanizme podeljevanja socialnih transferjev, da bodo do njih upravičeni tisti, ki jih zares potrebujejo, in da ne bi prihajalo do zlorab.

Ministrica je danes tudi napovedala, da si bo prizadevala, da "takoj v januarju skladno s koalicijsko pogodbo povišamo minimalno plačo za 4,5 odstotka".