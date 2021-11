Denarnice, ki so izbira moških iz sveta SHOWBIZ: Predstavljamo vam 3 najboljše izbore!

Denarnica je eden izmed obveznih moških dodatkov. Ne glede na to, ali sledite modi ali ne, morate poskrbeti, da bo vaša denarnica vedno urejena, saj lahko umazana in prenatrpana denarnica pokvari kateri koli slog. Enako velja za zmenke z osebo nasprotnega spola ali večerjo s poslovnimi partnerji.

Letošnji nagrajenci, ki rušijo prodajne rekorde in s svojo priljubljenostjo zasenčijo elitne oblikovalske modele, so del omejene znamke Hugo Gerard, ki je znana po ustvarjanju izdelkov najboljše in najvišje kakovosti. Te denarnice dokazujejo, da vam ni treba porabiti veliko denarja za kakovostno, funkcionalno in elegantno dodatno opremo! Spodaj predstavljamo pregled najbolj priljubljenih denarnic v tej sezoni, ki jemljejo dih s svojimi dizajni in funkcijami

icon-expand Everett FOTO: Arhiv ponudnika

1. Everett - stilska denarnica Ena stvar je gotova: na prvi pogled se boste zaljubili v to vrhunsko izdelano denarnico, ki je nedvomna izbira za vsakega moškega. Zapeljiv videz moderne denarnice se zgleduje po sijajnih denarnicah znanih svetovnih blagovnih znamk, ki jih nosijo pripadniki svetovnega jet seta. Na eni strani prinaša odmerek elegance in na drugi odlične kakovosti. Oblikovanje in izdelava: Moška denarnica Everett očara s svojim nenavadnim dizajnom in preprostostjo. Krasi jo klasičen, modni pregibni dizajn. Je zanesljiva in dobre kakovosti. Vse stvari bodo na enem mestu, tako da se vam ni več treba bati, da bodo kartice in denar kar padli iz denarnice. Narejena je iz visokokakovostnih materialov. Na zunanji strani ima rahlo teksturo, tako da vam ne bo zdrsnila iz rok. Namen: Idealna je za nošenje bankovcev. S seboj lahko vzamete tudi številne kreditne kartice, obvezne osebne dokumente, vizitke in druge malenkosti. Vsebuje 2 predelka za shranjevanje večje količine bankovcev, 10 držal za kartice in prostor za fotografijo ljubljene osebe ali trenutka. Kje kupiti in po kakšni ceni: Stilske denarnice Everett lahko naročite izključno na uradni spletni strani. Če pohitite, lahko izkoristite popust, ki ga distributer ponuja samo za bralce portala 24ur.com. Ocena: 9,4/10 Za več informacij o elegantni denarnici Everett kliknite tukaj!

icon-expand Monet FOTO: Arhiv ponudnika