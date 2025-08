Denga, činkunguja, malarija pri nas: popotniki lahko okužijo komarja

Manj številčni, a zato nič kaj manj nevarni. Navadni domači komarji , ki se pojavijo med prvimi, prenašajo tudi virus Zahodnega nila, letos je pri nas zbolelo že šest oseb. Bolezen sicer v večini primerov poteka asimptomatsko. V redkih primerih pa se pričakuje nekoliko težji potek, kjer je prizadetost centralnega živčnega sistema in pa pri starejših, pri tistih, ki imajo motnje v imunskem sistemu, torej so po domače rečeno, slabše odporne, pa se lahko bolezen konča tudi s smrtjo.

Virus se trenutno širi v sosednji Italiji, kjer je umrlo že osem ljudi. V kitajski provinci Guangdong pa trenutno veljajo podobni ukrepi kot v covidnih časih. In to zaradi čikungunje. Virusa, ki sicer izvira iz Afrike, v prevodu pa pomeni, to kar ukrivlja. Med značilnimi znaki so namreč močne bolečine v sklepih, ki lahko trajajo več tednov, tudi mesecev.

Značilno za bolezen je izrazito visoka vročina, lahko se pojavi tudi izpuščaj ,ki je najprej rdečkast, potem tak buličast, pojavi se ta izpuščaj na udih, na trupu, potem se lahko pojavijo glavobol, bruhanje, bolečina za očmi. Pri nas smo letos potrdili dva primera. Na srečo ob podpornem zdravljenju običajno potem izveni brez posledic. Bolj nevarna pa je lahko denga, ki jo prav tako prenašajo tigrasti komarji. Bolezen večinoma sicer poteka brez simptomov.

Pri določenih pa nastopi nastopi tako imenovani denga šok sindrom, kjer pride do res težke klinične slike in seveda prizadeti so lahko organi in se bolezen lahko konča tudi s smrtjo.

V celotnem lanskem letu je bilo pri nas 19 primerov, letos pa do danes že 16. Vsi okuženi so prav tako turisti - ki so se vrnili z Maldivov - Indonezije - Šrilanke - Filipinov in Tanzanije. Tako denga kot čikungunja pri nas nista avtohtoni, obstaja pa možnost da se virus, razširi iz okužene osebe na lokalne - tigraste komarje.

Na NIJZ pojasnjujejo, da virus vnašajo popotniki, ki pridejo iz popotovanja: Pridejo bolani z virusom v krvi, komar piči tega popotnika in ta virus se potem lazhko razširi v populacjiji komarjev in prenaša znotraj neke države znotraj nekega omejenega območja. Letos teh virusov sicer med monitoringov komarjev še niso zaznali. Na NIJZ pa vse popotnike pozivajo k preventivnim ukrepom.