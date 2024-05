DEOS Slovenki leta ne bo podaljšal mandata: 'Prav je, da išče nove izzive'

OGLAS

Ana Petrič je trenutno na dopustu. Odločitev lastnikov družbe DEOS, da ne bo več direktorica Centra starejših Notranje Gorice, pa ni bila le presenečenje za javnost, temveč tudi zanjo. "Ker sem delala dobro, kar so mi tudi povedali. V resnici ni nobenega posebnega razloga," nam je povedala. Da ji po devetih letih na direktorskem mestu ne bodo več podaljšali mandata, je izvedela od direktorice Deosa, lastnika doma. "Rekla je, da me morejo vzpodbuditi, da bom še boljša," je dejala Petričeva.

Ana Petrič FOTO: Bobo

Še pred tremi meseci je zaradi svojega dela na področju socialnega varstva po izboru bralcev revije Jana postala Slovenka leta. Je morda koga motila njena medijska izpostavljenost, priljubljenost? V preteklosti so se nekateri, sicer izven doma, že obregnili, češ da ji gre zgolj za promocijo. "Vsi, ki se malo izpostavijo, so deležni kakšnega takega odziva. Očitno se bom mogla tudi s tem sprijazniti in živeti naprej," pa je komentirala slednje. Vsekakor je izstopala. Priljubljena med zaposlenimi in stanovalci, ki si jo bodo zapomnili po številnih akcijah, projektih. "Predvsem se mi zdi pomembno, da vem, da sem delala dobro, da sem se trudila po najboljših močeh," je še dodala.

Center starejših Notranje Gorice FOTO: POP TV

"Potekel ji bo mandat in prav je, da išče nove izzive," pa je vse, kar nam je bila danes o tem pripravljena povedati ena najbogatejših Slovenk Alenka Žnidaršič Kranjc. Ni pa želela z nami govoriti njena hčerka Tinkara Godec, direktorica Deosa, ki ima mrežo devetih domov. Prav tako nam niso omogočili, da bi govorili s stanovalci. Stanovalci doma s peticijo, da bi ostala Petričeva je to, da odhaja, pred dnevi objavila na svojem Facebooku in doživela gromozansko podporo. Na njeni strani so tudi stanovalci doma, ki so podpisali peticijo za to, da bi ostala direktorica.