Odpadki v Posavju ogrožajo tako pitno vodo kot tudi živali in rastline

Ob tej nesnagi se pošten človek zgrozi, nam stanje v Posavju opisuje domačin Branko Brečko . "Kadarkoli grem pogledat, je nekaj novega," pove. Kot nalašč malomarneži smeti odlagajo v bližini ekocelic, ki so zatočišče in dom gozdnih živali. Kar pa je lahko zelo nevarno.

Če pa kršitelja zasačijo, kazen znaša od 200 do 400 evrov. "Ne razumem ljudi, ki to počnejo. Problem je tudi ta, da mnogi občani dajo te odpadke Romom. Tisto odpeljejo in preprodajo potem v zbiralcih kovin, ostale odpadke pa odvržejo kjerkoli," dodaja inšpektor.

Problema pa ne predstavljajo samo novi odpadki. Nekateri so v naravi že 15 let in več. Od starih objektov nasada jagod, do plastične folije, ki jo že prerašča gozd. Čistilne akcije, ki jih organizirajo občina in okoljevarstveniki, žal niso dovolj.

"Na žalost opažamo, da je pri nekaterih občanih zelo nizka zavest do čistega okolja," pove tudi višji svetovalec za varstvo okolja Darko Anžišček. Nekaj bo treba spremeniti v glavah ljudi, še dodaja, saj se bodo morali zavedeti, da je okolje, v katerem živimo, naš dom.