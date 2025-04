Slovenija se utaplja v smeteh, tujina naših odpadkov noče več

Slovenija se utaplja v lastnih smeteh. Tujina naših odpadkov noče več, domače deponije pa so prenapolnjene in vedno pogosteje zagorijo. Rešitev bi lahko bile sežigalnice, a ob vsakem predlogu nastane vihar nasprotovanja. Medtem pa edina slovenska sežigalnica v Celju dokazuje, da je mogoča tudi drugačna pot, a je premajhna, da bi reševala celotno državo. Nova objekta, ki sta načrtovana v Mariboru in Ljubljani, sta še precej oddaljena, do takrat pa bomo odpadke vozili čez Evropo.