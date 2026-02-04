Naslovnica
Slovenija

Deportacije nezakonitih migrantov: koliko jih je že zdaj?

Ljubljana, 04. 02. 2026 19.45 pred 58 minutami 3 min branja 19

Avtor:
Denis Malačič
Migranti na Rigoncah

Obljuba Žana Mahniča, da bodo v SDS, če bodo po volitvah odločali, ustanovili Urad za deportacije, še kar razburja. Medtem, ko je koalicija zgrožena, da bi v Sloveniji ustanovili urad po zgledu ameriškega ICE s specialci, SDS vztraja, da bi sledili praksi danskega modela, ki poroča o 70-odstotni uspešnosti in napoveduje zaostrovanje migracijske politike. Kaj pa pravi statistika za Slovenijo? Koliko ilegalnih migrantov deportiramo? In kaj sploh pomeni danski model?

"Vsi, ki so v tej državi ilegalno, ki so ilegalno prestopili prag naših meja, bodo pač morali oditi nazaj." Tako včeraj nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič iz vrst SDS, ob napovedi, da bodo v primeru zmage ustanovili Urad za deportacije.

"V Sloveniji smo solzivec, nasilje že videli na naših ulicah, to pa je napoved nečesa še hujšega," medtem meni Nika Kovač z Inštituta 8. marec ter dodaja, da bi se tega vsi Slovenci morali bati.

Da imamo trenutno v Sloveniji v deportacijskih postopkih družine, šolajoče otroke in zaposlene delavce, poudarja predstavnik migrantske delavske organizacije Ambasada Rog Miha Blažič. "In se moramo danes, ne pod bodočo vlado, ampak sedanjo, ukvarjati s tem, kako te ljudi rešiti pred takšno usodo," poudarja.

Podatki Centra za tujce kažejo, da se je število deportacij po letu 2020 vztrajno zmanjševalo, z izrazitim padcem v letu 2023, ko jih je bilo izvedenih le 151. Tudi v letu 2024 ostaja število nizko, lani pa je bilo zabeleženih 223 deportacij.

"Slovenija vrača ljudi največ v tiste druge države Evropske unije, kjer so jim že odvzeli prstne odtise – po dublinskem sistemu, se temu reče," razlaga Blažič.

Policija pojasnjuje, da je za deportacijo potrebna pravnomočna in izvršljiva odločba, postopke pa pogosto podaljšujejo nove prošnje za azil ter pritožbe in tožbe. Dodatno jih zapleta različno sodelovanje držav izvora, zaradi česar je vračanje v praksi pogosto zelo težko ali celo neizvedljivo.

"V Sloveniji imamo pravni okvir, tudi evropski pravni okvir, ki natančno določa, kako se izvajajo takšni postopki, kakšne človekove in druge pravice v teh postopkih morajo biti spoštovane – če naj si rečemo demokratična in pravna država," pa pravi pravnica in direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Bervar Sternad.

V SDS sicer pravijo, da sledijo danskemu modelu, kjer je uspešnih okoli 70 odstotkov deportacij, vlada pa ta delež povečuje z zaostritvijo pogojev in novimi mednarodnimi dogovori. Po novih načrtih bi bili tuji državljani, ki so obsojeni na vsaj leto zapora, samodejno deportirani, kar trenutno omejujejo mednarodne konvencije, spremembe pa naj bi začele veljati 1. maja.

"Le redkim evropskim državam je na tem področju uspelo doseči vsaj delni uspeh. Ni enostavno, vendar moramo poskusiti. Prav tako imenujemo posebnega veleposlanika za deportacije, ki bo utiral pot temu, da se več ljudi brez zakonitega prebivališča na Danskem vrne v izvorne države," razlaga danski minister za zunanje zadeve Lars Løkke Rasmussen.

Včeraj objavljena raziskava Eurobarometa je medtem pokazala, da državljane Evropske unije na področju varnosti najbolj skrbijo konflikti v bližini Unije – takih je 72 odstotkov, medtem ko so slovenski anketiranci odgovorili, da jih najbolj skrbijo nezakoniti migracijski tokovi – takih je 62 odstotkov.

Podatki Policije pa kažejo, da je število nedovoljenih prehodov vseh kopenskih meja v Sloveniji po letu 2021 močno naraslo. Najvišje je bilo leta 2023, ko jih je bilo več kot 60.000, leto kasneje je število padlo na 46.000, lani pa na nekaj več kot 28.000.

ilegalni migranti deportacije Žan Mahnič statistika Urad za deportacije

Umik strokovne publikacije, ki trdi, da Slovenci ne pojemo preveč mesa

500 evrov za sodelovanje v tritedenski raziskavi

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej Lon?ar3
04. 02. 2026 20.43
Žal 10 let prepozno pa vendar...
Odgovori
0 0
Important notice
04. 02. 2026 20.39
Kje podpišem ZA?
Odgovori
+1
1 0
E.Nigma
04. 02. 2026 20.32
Prosil bi preden server pregori na portalu, da mi levi obrazloži razliko med ilegalcem in migrantom. Samo levi prosim.
Odgovori
+4
4 0
MC King
04. 02. 2026 20.29
Ukinit še 200+ občin in RTV prispevek, za štart bo.
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
04. 02. 2026 20.28
Problem je ker se je v krščanskih litanijah dodalo marija tolažba beguncev. In to ravno v času največjih napadov v Evropi. Naključje?
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
04. 02. 2026 20.27
Ko se bojo deportacije enkrat začele, bodo vsi tiho. 8marec pa bo razpadel na prafaktorje.
Odgovori
+9
9 0
zmago56
04. 02. 2026 20.18
Deportacije sploh nebi bile potrebne, ČE bi jih že na meji zavrnili.
Odgovori
+13
13 0
jedupančpil
04. 02. 2026 20.24
a misls da te zgube cez mejo hodijo?
Odgovori
+4
6 2
E.Nigma
04. 02. 2026 20.29
Res je, da ne. Ti, ki pridejo čez mejo pa pridejo v kuferamu ali v zadnjem delu kombija.
Odgovori
+3
3 0
Veščec
04. 02. 2026 20.12
ta"butl",misl,d so že zmagal,pa to🙈💩😵‍💫
Odgovori
-9
2 11
Dddddddd
04. 02. 2026 20.06
Vsak levicar ki tako zagovarja migracije - vzamite si vsak po dva migranta domov, pa jih financirajte in vzdezujte, ko ste tako pametni. Ne pa da moramo te pijavke, ki se oklepajo nase sociale vzdrzevat ljudje, ki delamo in garbamo, da lahko sebe drzimo pokonci. Remigracija je nujna!!
Odgovori
+18
19 1
E.Nigma
04. 02. 2026 20.06
Kaj pomaga 200 deportiranih če jih tisoče ostaja. Tu. Zraven tega zakaj tale Blažek dogovori o migrantov, če je pobuda za ilegalne. Kot drugo v Avstraliji te enostavno dajo na letalo pa te pošljejo domov in se te rešijo. Država izvora se pa naj dalje ukvarja. Nazaj ga sigurno ne more poslati. Problem rešen.
Odgovori
+7
8 1
mmickica
04. 02. 2026 20.03
Sem absolutno ZA.
Odgovori
+13
14 1
E.Nigma
04. 02. 2026 20.06
3/4 Slovenije je za
Odgovori
+11
12 1
Slavko BabIč
04. 02. 2026 19.59
Ne bo nič brez soglasja EU! to so samo mokre sanje tega sds debelinkota!
Odgovori
-7
5 12
marker1
04. 02. 2026 20.24
Evropa levičarjev bo propadla.
Odgovori
+4
5 1
Darko32
04. 02. 2026 19.52
Mahnič je navadno HOUDRE na kvadrat. Ta nima glih pošlihtanega podstrešja in vse to izjavlja samo zato, da bi bil v naslednjem mandatu v parlamentu in nič drugega. SDS-ovci so naredil iže veliko škode in vemo kaj so v letu 2004 povzročili, kjer so se hvalili kako so dvignili gospodarsko rast. Nihče pa ni pogledal področja kreditov in manipulacij z opravičenosti do kreditov. SDS-ovci pa so držali svečo tem rabotam. Sedaj pa igrajo na karto kako bodo izgnali druge. Soačsno pa je MAHNIČ izredno tiho, ko je na njegovem koncu čuda tistih, kateri imajo bele žogice in so priepljali cele familije. Sedaj pa vstrahujejo domorodce.
Odgovori
-9
5 14
marker1
04. 02. 2026 20.24
Ti maš pa fantazijo.
Odgovori
+1
2 1
