Depresija, bolezen tisočerih obrazov

Treba je poiskati pomoč, ne pa si zatiskati oči, pravijo Jelka, Dušan in Karmen, ki so se že zelo zgodaj v življenju začeli zavedati, da sami ne bodo zmogli. "Prve znake sem opazila leta 1989 pri 25. letih. Začeli so se kazati s tem, da nisem nič spala in vse me je bolelo," razlaga Jelka. "Prvi znaki so se pojavili, ko sem bil star 19 let in šel v vojsko. Takrat sem opazil, da imam težave s spanjem, s sprejemanjem odgovornosti pred avtoriteto," pojasnjuje Dušan. "Prve znake sem opazila že v obdobju osnovne šole, ker sem se slabše učila in me je večkrat bolela glava," pa razlaga Karmen.

Kakšni so simptomi depresije?

Simptomi depresije so dolgotrajna brezvoljnost, žalost ali nemoč in izguba zanimanja za dejavnosti, v katerih smo nekoč uživali, ki brez prekinitev trajajo več kot 14 dni. Oseba pa lahko občuti tudi izjemno praznino, občutek krivde, utrujenost, manjvrednost, nemir, tesnobo ali otopelost in spremembe apetita. Ni pa nujno, da bolnik doživlja vse simptome, niti ni nujno, da se ti pri vseh izražajo na enak način.

Jurij Bon iz Centra za klinično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana pojasnjuje: "Pri moških ni čisto običajnega poteka, velikokrat je bolj vidna razdražljivost, jeza. Pri starostnikih se bolj pojavljajo telesni simptomi, ki se tudi sicer pojavljajo s staranjem, tako da pri starostnikih hitreje spregledamo depresijo, če nismo pozorni."