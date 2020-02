Dermatologi priporočajo uporabo anti-age kreme že pred 30. letom

Za vse, ki se zavedate, kako je pomembna nega koža, dermatologi priporočajo uporabo izdelkov proti staranjem že pred 30. letom starosti. Če ste še vedno skeptični, ali pri svoji starosti že potrebujete kremo proti gubicam, so strokovnjaki na podlagi 5-letne raziskave v Veliki Britaniji potrdili, da je bolje nakup kvalitetne kreme opraviti prej kot pozneje in ko je lahko že prepozno.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Izdelki proti staranju koži nudijo številne koristi Velikokrat dobivamo vprašanja, pri katerih letih lahko pričnemo z uporabo anti-age izdelkov in kdaj je tista najprimernejša starost za začetni boj proti gubicam. Saj veste, kako pravijo – boljše preventiva kot kurativa in vsekakor ni nič narobe ter škodljivo, če izdelke za nego kožo pričnete vključevati v vašo vsakodnevno rutino že v zgodnjih 20-ih.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Prej ko začnete uporabljati izdelke proti staranju, manjša je verjetnost, da boste razvili gube in črte na obrazu V drogeriji in na spletu je mogoče kupiti veliko odličnih izdelkov proti staranju, kot tudi kremo za zaščito pred soncem, ki pa je ključnega pomena proti staranju. Nega kože je izziv, ki se mnogim zdi pretiran. Od serumov, olj, eliksirjev do krem … ja, na izbiro imamo resnično malo morje možnosti. Izdelki proti staranju koži koristijo na več načinov, od preprečevanja tvorjenja gub do zmanjšanja temnih madežev Kdaj je najboljši čas, da vključite anti-age izdelke v svojo vsakodnevno rutino nege kože? Vsekakor veliko prej kot pa je zmotno prepričanje, da je krema proti gubicam samo za dame po 50. letu starosti in z že močno nagubano kožo. Logika tega je preprosta: če začnete izdelke proti staranju vključevati v svojo vsakodnevno rutino že v cvetu mladosti, na primer v zgodnjih dvajsetih letih, bo na vaši koži manj škode, v nasprotju s tem, če te izdelke začnete uporabljati v svojih poznih 30-ih. Ni važno, ali so se "starostne pege" začele oblikovati ali ne - sprejetje preventivnih ukrepov z uporabo izdelkov proti staranju v mlajši starosti lahko dolgoročno pomagajo in za to hitro ukrepanje boste večno hvaležni, vaša koža pa vam bo to povrnila s svojim mladostnim sijajem tudi v pozni starosti.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Ko se odločite za uporabo izdelkov proti staranju, je pred vami še en izziv – izbrati pravo kozmetiko Tipi kože se zelo razlikujejo, od izjemno mastne do občutljive in suhe. Preden se odločite, ali boste v svoj režim dodali izdelek za nego kože - je nujno, da preučite sestavine izdelka in se prepričate, da krema ne bo povzročila slabe reakcije na vaši koži. Sestavine v kremi so resnično pomembne. Tisti s suho kožo naj se oddaljijo od izdelkov proti staranju, ki temeljijo na oljih, saj lahko dražijo kožo. In čeprav nekateri morda verjamejo, da izdelki na oljni osnovi lažje vlažijo kožo, je največkrat rezultat ravno obraten. Pri suhi koži izdelki na oljni osnovi preprosto pustijo plast olja na koži in se ne mešajo. Prav tako tisti, ki imajo mastno kožo, ne želijo uporabljati izdelkov na osnovi olja, saj jim to celotno stanje samo še poslabša. Ravno zaradi vseh teh specifičnih značilnosti je izjemno pomembno, da izberete kremo, ki bo 100 % zasnovana za vašo kožo in bo ponudila vse potrebne vitamine in minerale za popolno nego obraza.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Zakaj je ravno krema LUX-FACTOR 4D HYALURON tako učinkovita in vsebuje samo visoko kvalitetne sestavine? Preverjeno učinkovita kombinacija hialuronske kisline evropskega porekla in preizkušene patentirane ANTI-WRINKLE formule proti gubam dokazano deluje na zmanjšanje gub in učvrstitev kože. Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v Lux-Factor 4D HYALURON kremi proti gubam prodrejo v globlje plasti kože, tako da z biotskim delovanjem v medceličnih membranah zapolnijo vse kožne gube, tiste manjše in postopoma tudi tiste globinske ter večje, ki jih je težje skriti. Tako poskrbijo za naravni botoks učinek in mladosten videz kože. Inovativna formula v kremi 4D HYALURON zagotavlja boljšo strukturo kože, zaradi česar je koža bolj elastična, čvrsta in gladka. Patentirana formula s preizkušenimi sestavinami spodbuja naravni proces obnavljanja povrhnjice, zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. Idealna kombinacija učinkovin kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi, zato je ob redni uporabi kreme 4D HYALURON napeta in mladostna. Za razliko od drugih izdelkov proti gubam je 4D HYALURON krema proti gubam klinično in dermatološko testirana, zato je primerna za vse tipe kože, tudi za najbolj občutljivo.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika