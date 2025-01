Dermol: Nismo sodelovali pri razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij

Tako je VonPharmi, ki je v lasti Tadeja Von Horvatha , agencija dodelila deset milijonov evrov za vzpostavitev tehnoloških linij za proizvodnjo krem, mazil in praškastih oblik zdravil, čeprav je po dostopnih podatkih družba leta 2023 imela le štiri zaposlene in 1,3 milijona evrov prihodkov.

Mediji so v pretekih dneh poročali, da naj bi podjetji VonPharma in Vital QI neupravičeno pridobili sredstva za prijavljene projekte. Vsakemu je javna agencija Spirit Slovenija na javnem razpisu dodelila po več milijonov evrov.

Občina po besedah Petra Dermola ni sodelovala pri pripravi, objavi, ocenjevanju vlog ali izdaji sklepov. Kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci v Velenju, so vse informacije o razpisu pridobili iz javno dostopnih virov. Opozoril je, da se zaradi dezinformacij o razpisu v javnosti načenja ugled Velenja, Šaleške doline in podjetij, ki v lokalnem okolju že ustvarjajo ali še bodo ustvarjala delovna mesta ter družbeno dodano vrednost.

Časnik Finance je med prejemniki sredstev iz razpisa izpostavil tudi podjetje Novast, ki leta 2023 ni imelo zaposlenih, zabeležilo pa je 108.000 evrov čistih prihodkov od prodaje in 72.000 evrov dobička. Na razpisu so mu dodelili 7,2 milijona evrov za projekt Krožno gospodarstvo – predelava polimerov.

Dermol je danes zanikal govorice, da bi bila z Von Horvathom sošolca na študiju, ter poudaril, da imata zgolj poslovne vezi. Kot je dodal, ga je v sredo povabil na pogovor, na katerem mu je Von Horvath zagotovil, da je vse potekalo v skladu z zakonodajo. "Če pa bi kdorkoli izkoriščal ali želi izkoriščati pravičen prehod za svoj lastni interes, potem sem prvi, ki bom takšno osebo ali podjetje tudi obsodil in naredil vse, kar je v moji moči, da do sredstev oz. do osebne koristi ne bo prišlo," je zatrdil velenjski župan.

Ljudska iniciativa Velenje je danes v zvezi z Novastom v sporočilu za javnost opozorila, da naj bi imela družba, ki je dobila sredstva za projekt predelave polimerov, po nekaterih informacijah eno ključnih vlog pri predelavi in kurjenju odpadkov v Šaleški dolini. Sprašujejo se, ali bo Novast predeloval in zagotavljal odpadke kot glavni vir surovin za proizvodnjo toplotne energije.

"Pod pretvezo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva se očitno financirajo projekti, ki bodo v dolini uvajali sežiganje odpadkov – dejavnost, ki lahko poveča emisije, obremenjuje zdravje ljudi in vodi do višjih stroškov ogrevanja, ki jih bodo občutili vsi prebivalci Šaleške doline," so zapisali v sporočilu ljudske iniciative. Ob tem so opozorili, da ima Novast sedež v družinski hiši, katere lastniki so družinsko povezani z ministrico za pravosodje Andrejo Katič.

Direktorica Razvojne agencije Saša Biljana Škarja je na novinarski konferenci dejala, da so pred razpisom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport izvedli številne aktivnosti. Med drugim je agencija obveščala širšo javnost o razpoložljivih razpisih, organizirala usposabljanja za krepitev zmogljivosti prijaviteljev ter zbirala projektne ideje, ki so bile posredovane ministrstvu kot izkaz potreb regije skladno z vlogo Centra za pravični prehod Saša regije. Ni pa sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije, odpiranju in ocenjevanju vlog ali izdaji sklepov, je zatrdila.

Direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj je dodal, da je bila ključna vloga v postopkih razpisa v rokah agencije Spirit Slovenija, kjer so vodili izbor in ocenjevanje vlog.

"Ministrstvo za gospodarstvo zagotavlja, da so javna sredstva ustrezno zavarovana. Do izplačila pride šele po izvedbi investicije ali njenega dela, ko upravičenec poda zahtevek za izplačilo, ki ga spremlja stroga kontrola. Ob potrditvi zahtevka mora prejemnik predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru nepravilnosti se garancija unovči in javna sredstva skupaj z obrestmi povrnejo," je pojasnil Plankelj.

Gospodarski minister Han je prejšnji teden odredil notranjo revizijo javnega razpisa, izsledke revizijskega poročila pa pričakuje do konca marca. Za gospodarsko prestrukturiranje Savinjsko-šaleške regije je sicer Spirit prek omenjenega razpisa odobril 52,5 milijona evrov.