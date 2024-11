Dermol: Predstavniki države kriminalizirajo Šaleško dolino, to poslušamo že 15 let

Velenjski župan je v javnem pismu finančnega ministra Boštjančiča opozoril, da prestrukturiranje regije ni zgolj zapiranje Premogovnika Velenje in zaščita rudarjev. Če želimo prestrukturiranje izvesti na pravičen in uspešen način, je nujno čim prej finančno ovrednotiti potreben obseg ukrepov ter zagotoviti sredstva, je zapisal.

"V Šaleški dolini si prizadevamo za pravičen prehod regije in pričakujemo, da bo vlada spoštovala svojo zavezo o izstopu iz premoga leta 2033," je zapisal župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Vnovič je poudaril, da prestrukturiranje regije ni zgolj zapiranje Premogovnika Velenje in zaščita rudarjev, ampak vključuje širše podporne sisteme, kot so sociala, izobraževanje, infrastruktura, stanovanja in ohranjanje rudarske dediščine.

Peter Dermol, župan Velenja, na posvetu o pravičnem prehodu FOTO: Bobo icon-expand

Opaža, da predstavniki države v zadnjih tednih kriminalizirajo Šaleško dolino in ponovno s prstom kažejo na domnevno preplačano investicijo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš). "To poslušamo že zadnjih 15 let in vedno takrat, ko predstavniki države želite preusmeriti pozornost in upravičiti svoja dejanja," je zapisal in dodal, da takšne izjave prizadenejo lokalno skupnost, sindikate in delavce, saj ne prispevajo k iskanju rešitev, ampak povečujejo nezaupanje. Dermol je javno pismo napisal po Boštjančičevem nastopu na TV Slovenija prejšnji teden, v katerem je ta izpostavil številne izzive, povezane z zapiranjem Premogovnika Velenje, Teša in Šaleške doline. "Vaša izjava, da gre pri Tešu za enega najbolj zgrešenih projektov v zgodovini Slovenije, ter priznanje, da posledice tega projekta še danes čutimo in jih bomo tudi v prihodnje, odpira številna pomembna vprašanja – sploh v času sprejemanja t. i. interventnega zakona," je zapisal.

