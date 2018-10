Deroča Drava lahko ogrozi več kot 100 objektov

Danes ponoči pričakujejo na meji s Slovenijo pretok okoli 1700 kubičnih metrov na sekundo, največji pretok pa bo po njihovih predvidevanjih v torek med 13. in 15.30, ko bi lahko največji pretok pri Dravogradu dosegel od 1900 do 2100 kubičnih metrov na sekundo.

"To pa je že precejšnja količina vode, po naših podatkih druga najvišja v zadnjih 90 letih," je pojasnil Polajnar. Če bo do tega res prišlo, je lahko ogroženih več kot sto objektov, od tega večina (87) v okolici Maribora, okoli 20 pa v okolici Ptuja.

Drava se bo v spodnjem toku, nizvodno od jeza Markovci razlila že prej, torej danes zvečer in ponoči. Ogrožena so območja v naseljih Bukovci, Muretinci, Stojnci, poplavljena je lahko tudi državna cesta ob Zavrču.

Lokalni dotoki bodo predvidoma dosegli pretok do 200 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da lahko pretoki reke Drave na področju Slovenije dosežejo 2.300 kubičnih metrov na sekundo. V starih strugah Drave (Melje, Markovci) bo v skladu s predvidevanji pretok reke do 2000 kubičnih metrov na sekundo, v primeru izpada elektrarn pa bo pretok v starih strugah prav tako do 2.300 kubičnih metrov na sekundo, so sporočili iz Dravskih elektrarn. Aktualni pretoki reke Drave na področju Slovenije so objavljeni tudi na njihovi spletni strani.

Številni prebivalci ob Dravi se že pripravljajo na morebitne poplave

Center za obveščanje Slovenj Gradec pa občane Dravograda, Vuzenice, Mute, Radelj ob Dravi in Podvelke obvešča, da je danes med 15. uro in polnočjo pričakovati pretok reke pri hidroelektrarni Dravograd okoli 1350 kubičnih metrov na sekundo, kar je določeno kot kritična višina, pri kateri bo center sprožil sirene za nevarnost. Pristojni občanom predlagajo, da na ogroženih območjih poskrbijo za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem. Hkrati opozarjajo, da se bo pretok reke Drave na hidroelektrarni Dravograd in nižje po polnoči v torek še povečal.

Občina Maribor prebivalce ob Dravi poziva: Ukrepajte preventivno

"Vsem prebivalcem, ki živijo v bližini reke Drave, svetujemo, da preventivno ukrepajo in zaščitijo svoje premoženje tako, da svoje materialne dobrine iz kleti in garaž evakuirajo iz poplavnega območja, prav tako pa naj obveščajo občinsko civilno zaščito o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju ter pomagajo bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni ter pomagajo pri umiku ljudi (bolnih, starejših in otrok) na varno. Stanje naj spremljajo osebno ali preko medijev. Poplav ne moremo preprečiti, lahko pa s primernimi in pravočasnimi ukrepi omilimo njihove posledice,"so sporočili iz občine Maribor.

Na Ptuju in v Mariboru zagotavljajo, da so pripravljeni

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da so Dravograd in Vuzenico, kjer je sicer manj objektov, ki bi lahko bili prizadeti, oskrbeli s 1500 protipoplavnimi vrečami iz državnih rezerv. Obveščanje o razmerah po njegovih besedah poteka tudi na območju Maribora in Ptuja. "Tam imamo alarmni sistem za Dravo, ki že vrsto let deluje zelo dobro,"je pojasnil.

V območnih civilnih zaščitah na Ptuju in v Mariboru zagotavljajo, da so na morebitne nevšečnosti pripravljeni. Kot je povedal poveljnik mariborske civilne zaščite Aleš Ciringer, so se danes že dvakrat sestali na koordinacijskih sestankih, zato so pripravljeni na ukrepanje. Ob tem upa, da se najbolj črne napovedi ne bodo uresničile, ter da bodo pretoki med elektrarnami usklajeni, saj na severovzhodu Slovenije ni večjega deževja.

Po njihovih informacijah naj bi se pretok povečal proti jutru. "Protipoplavne vreče imamo, pesek imamo, seznanjeni smo z razmerami,"je dejal Ciringer in dejal, da tisti, ki živijo na bolj poplavnih območjih, vedo, kako morajo ukrepati, še enkrat pa jih poziva, da se danes popoldne pripravijo na morebitne nevšečnosti in z ukrepi zmanjšajo možnost povzročitve večje škode.

Tudi v Spodnjem Podravju so že začeli postopke in najprej o možni vremenski ujmi obvestili župane ter poveljnike občinskih civilnih zaščit v devetih občinah ob Dravi. Kot je povedal vodja ptujske civilne zaščite Drago Murko, razmere spremljajo, na srečo pa so območja, kjer naj bi se Drava že danes razlila, zelo redko poseljena. Kljub temu prebivalce poziva, da se na težave pravočasno pripravijo in umaknejo svoje premoženje v višja nadstropja ali tja, kjer ne bodo utrpeli škode.

Šestan prebivalce ogroženih območij poziva, naj se ob najmočnejših sunkih vetra izogibajo gibanju na prostem, zaprejo odprtine na hišah in, če imajo možnost, avtomobile umaknejo izpod dreves. Močan veter južne smeri je neobičajen za naše podnebne razmere, zato tudi drevesa nanj niso pripravljena, je poudaril Šestan.

Vzdolž Drave se na morebitne poplave pripravljajo skoraj natanko šest let od katastrofalnega poplavljanja 4. in 5. novembra 2012, ki je za seboj pustilo za nekaj sto milijonov evrov škode. Takrat so izmerili rekorden pretok Drave, ki je pod jezom v Markovcih dosegel okrog 2900 kubičnih metrov na sekundo. Pred tem je bil največji izmerjen pretok Drave 2600 kubičnih metrov na sekundo leta 1965.