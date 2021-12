Deset let boja za oživitev smučišča Kobla. Vlečnica Kozji hrbet spet obratuje

Smučišče Kobla že deset let sameva. So zdaj zanj vendarle nastopili boljši časi?

Že deset let z vzponi in padci tečejo tudi prizadevanja za vzpostavitev smučarskega središča 2864, poimenovanega po nadmorski višini Triglava. Sprva zelo obsežen projekt so v zadnjih letih zmanjšali in ga za zdaj osredotočili na oživitev območja Koble. Furlani je pojasnil, da si dve leti znova intenzivno prizadevajo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, pri čemer je ključna pridobitev okoljevarstvenega in nato še gradbenega dovoljenja.

Ob tem je Furlani pozval pristojne službe, naj jim pomagajo. "Ne razumemo več, zakaj se stvari tako dolgo vlečejo. Navsezadnje smo projekt sedaj omejili na oživitev Koble, kar pomeni, da delamo na istih trasah in istih progah, ki so že bile v uporabi," je izpostavil Furlani in pojasnil, da nameravajo posodobiti zastarele naprave in tako z dvema novima kabinskima žičnicama in tremi vlečnicami Koblo oziroma smučišče 2864 znova spraviti v pogon.

Prvi korak so naredili s ponovno ureditvijo in zagonom vlečnice Kozji hrbet, ki omogoča smuko po 440 metrov dolgi progi. Zagnali so jo prejšnji konec tedna z brezplačno smuko, ki so jo omogočila nekatera lokalna turistična podjetja in Turistično društvo Bohinj. Kot je povedal predsednik društva Boštjan Mencinger, je bil obisk izjemen. Prišlo je veliko Bohinjcev in tudi drugih, ki so obujali spomine, kako so se pred desetletji prav na Kobli učili smučati.

Kot je poudaril, je že Kozji hrbet pomembna pridobitev za zimsko sezono v Bohinju. "Čakamo, da se uredi še umetno zasneževanje, da bo vsako leto sredi decembra zagotovljen sneg, saj takšnih zim, kot je letošnja, verjetno ne bo prav veliko," je dejal Mencinger.

Ob tem je poudaril, da z veseljem pomagajo pri oživljanju Koble, saj je zimska sezona v veliki meri odvisna od ponudbe smučišč. Bohinj pa je v zadnjih letih precej izgubil na svojem imenu zimske oziroma smučarske destinacije. To se odraža tudi na številu nočitev, ki v zimskem času stagnira ali celo upada, medtem ko poleti raste.

"Želimo si, da se tudi zimska sezona okrepi in se nočitve lepše porazdelijo čez vse leto," je poudaril Mencinger. Kot je pojasnil, bo to omogočilo lažje zaposlovanje v turizmu prek celega leta in bo pomagalo pri tem, da se bo od turizma dalo lepše živeti kot sedaj.

Na Kobli nameravajo razvijati tako zimsko kot poletno sezono. Ob žičniških napravah je načrtovana tudi spremljevalna infrastruktura za gostinsko ponudbo, šolo smučanja in izposojo smučarske ter kolesarske opreme. Celotna investicija je ocenjena na okoli 30 milijonov evrov, pri čemer naj bi veliko prispevala družba Leitner kot proizvajalec žičniških naprav, ki že od začetka podpira projekt.

"Po pravici povedano je Leitner v vsem tem času že malo obupal nad projektom," je povedal Furlani in pojasnil, da je zato on, ki je Leitnerjev zastopnik za področje zahodnega Balkana, ta projekt osebno prevzel. Leitner je 2864 v začetku jemal kot projekt, kjer bi lahko pokazal vso svojo tehnologijo. Vendar je v zadnjih desetih letih nato na področju bivše Jugoslavije postavil že okoli 25 naprav, zato 2864 ne more več postati "show room".

"Vendar, če pridemo do konca, bo Leitner še vedno zraven, saj je v ta projekt vložil že veliko," je izpostavil Furlani in pojasnil, da je pridobivanje dokumentacije in dovoljenj doslej stalo že več kot 700.000 evrov. Furlani verjame, da bodo projekt sedaj uspeli uresničiti. Tudi v lokalnem okolju uživa podporo, vendar pa nekateri v projekt še vedno ne verjamemo popolnoma.

Zato Furlani apelira na vse, ki so s projektom tako ali drugače povezani, da pomagajo in ga s skupnimi močmi pripeljejo do konca. Kot je izpostavil bohinjski župan Jože Sodja, je zagon vlečnice Kozji hrbet dokaz, da se zadeve premikajo in da je to prava pot naprej. Ko bo enkrat oživitev Koble uresničena, pa se bodo lahko lotili tudi morebitnih načrtov nadaljnje širitve smučišča in povezave s Soriško planino.