Deset let od odkritja Higgsovega bozona

Znanstveniki po vsem svetu se pripravljajo, da bodo praznovali veliki praznik. 4. julij je namreč dan, ko so doživeli enega največjih uspehov znanosti v našem času. Na ta dan pred desetimi leti so namreč odkrili Higgsov bozon. To je bila zmaga znanosti nad praznoverjem, zmaga človeštva, saj so pri odkritju sodelovali znanstveniki iz 38 držav. Bila je zmaga za Slovenijo, saj smo tudi mi del te elitne druščine in bila je zmaga za vse ljudi, saj so raziskave posredno že spremenile naša življenja.