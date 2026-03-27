Slovenija

Deset nesreč, največ težav zaradi snega

Novo mesto, 27. 03. 2026 10.38 pred 36 minutami 2 min branja 0

N.Š. STA
Sneg - 3

Sneženje, ki je zajelo jugovzhod države, je močno poslabšalo razmere na cestah. Na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja tako največjih težav ne povzroča veter, temveč predvsem sneg, ki se oprijema vozišč, promet pa dodatno otežuje podrto drevje. Sneženje sicer že pojenjuje, vendar so razmere še vedno zahtevne.

Policija poroča, da so med 5. in 9.30 obravnavali deset prometnih nesreč. V večini primerov je šlo za zdrse vozil in trke v podrta drevesa. Ena oseba se je lažje poškodovala, v preostalih devetih nesrečah pa je nastala materialna škoda.

Po podatkih vzdrževalcev cest je po nižinah zapadlo do tri centimetre snega, na prelazih in višje ležečih cestah med 10 in 15 centimetrov, ponekod na Kočevskem tudi več kot 20 centimetrov. Sneg je zelo težak, zato poleg pluženja povzroča dodatne težave zaradi padanja dreves. Na cestah so vse razpoložljive plužno-posipne enote.

Promet je bil ponekod že zjutraj močno oviran, med drugim na Jugorju, kjer je obstal. Zaradi razmer sta trenutno za promet zaprti cesti Borovec–Dragarji in Zgornji Čačič–Osilnica. Za tovorni promet nad 7,5 tone sta zaprta tudi prelaza Vahta in Črmošnjice.

Zimske razmere so s seboj prinesle tudi težave.
Zimske razmere so s seboj prinesle tudi težave.
FOTO: Bobo

Prepoved vožnje za tovorna vozila nad 7,5 tone sicer velja tudi na regionalnih cestah Novo mesto–Metlika, Štrekljevec–Jugorje ter Soteska–Črmošnjice–Črnomelj. Ob močnem sneženju se morajo vozniki tovornih vozil na glavnih in regionalnih cestah izločiti iz prometa sami, na avtocestah pa izločanje odreja DARS.

Voznikom pristojni svetujejo dodatno previdnost. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in se izogibajo nenadnim zaviranjem. Posebej previdna naj bo vožnja skozi ovinke, ki naj bo počasnejša kot v običajnih razmerah.

Na ceste naj se vozniki odpravijo le z ustrezno pripravljenimi vozili. Ta morajo biti očiščena in opremljena s predpisano zimsko opremo, kot to določa zakon – ta je obvezna tako v zimskem obdobju kot tudi ob zimskih razmerah na cesti.

Po trenutnih napovedih naj bi sneženje do popoldneva ponehalo, razmere pa se bodo postopno umirjale. Kljub temu vzdrževalci cest in pristojni vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti, strpnosti in dosledni uporabi zimske opreme.

Močan veter 'obrnil' slap Boka

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Zakaj imajo morski ježki bodice
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
