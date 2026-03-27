Deset nesreč, največ težav zaradi snega

Policija poroča, da so med 5. in 9.30 obravnavali deset prometnih nesreč. V večini primerov je šlo za zdrse vozil in trke v podrta drevesa. Ena oseba se je lažje poškodovala, v preostalih devetih nesrečah pa je nastala materialna škoda.
Po podatkih vzdrževalcev cest je po nižinah zapadlo do tri centimetre snega, na prelazih in višje ležečih cestah med 10 in 15 centimetrov, ponekod na Kočevskem tudi več kot 20 centimetrov. Sneg je zelo težak, zato poleg pluženja povzroča dodatne težave zaradi padanja dreves. Na cestah so vse razpoložljive plužno-posipne enote.
Promet je bil ponekod že zjutraj močno oviran, med drugim na Jugorju, kjer je obstal. Zaradi razmer sta trenutno za promet zaprti cesti Borovec–Dragarji in Zgornji Čačič–Osilnica. Za tovorni promet nad 7,5 tone sta zaprta tudi prelaza Vahta in Črmošnjice.
Prepoved vožnje za tovorna vozila nad 7,5 tone sicer velja tudi na regionalnih cestah Novo mesto–Metlika, Štrekljevec–Jugorje ter Soteska–Črmošnjice–Črnomelj. Ob močnem sneženju se morajo vozniki tovornih vozil na glavnih in regionalnih cestah izločiti iz prometa sami, na avtocestah pa izločanje odreja DARS.
Voznikom pristojni svetujejo dodatno previdnost. Hitrost vožnje naj prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in se izogibajo nenadnim zaviranjem. Posebej previdna naj bo vožnja skozi ovinke, ki naj bo počasnejša kot v običajnih razmerah.
Na ceste naj se vozniki odpravijo le z ustrezno pripravljenimi vozili. Ta morajo biti očiščena in opremljena s predpisano zimsko opremo, kot to določa zakon – ta je obvezna tako v zimskem obdobju kot tudi ob zimskih razmerah na cesti.
Po trenutnih napovedih naj bi sneženje do popoldneva ponehalo, razmere pa se bodo postopno umirjale. Kljub temu vzdrževalci cest in pristojni vse udeležence v prometu pozivajo k previdnosti, strpnosti in dosledni uporabi zimske opreme.
