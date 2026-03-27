Deset nesreč, največ težav zaradi snega

Policija poroča, da so med 5. in 9.30 obravnavali deset prometnih nesreč. V večini primerov je šlo za zdrse vozil in trke v podrta drevesa. Ena oseba se je lažje poškodovala, v preostalih devetih nesrečah pa je nastala materialna škoda.

Po podatkih vzdrževalcev cest je po nižinah zapadlo do tri centimetre snega, na prelazih in višje ležečih cestah med 10 in 15 centimetrov, ponekod na Kočevskem tudi več kot 20 centimetrov. Sneg je zelo težak, zato poleg pluženja povzroča dodatne težave zaradi padanja dreves. Na cestah so vse razpoložljive plužno-posipne enote.

Promet je bil ponekod že zjutraj močno oviran, med drugim na Jugorju, kjer je obstal. Zaradi razmer sta trenutno za promet zaprti cesti Borovec–Dragarji in Zgornji Čačič–Osilnica. Za tovorni promet nad 7,5 tone sta zaprta tudi prelaza Vahta in Črmošnjice.