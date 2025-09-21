Svetli način
Slovenija

Deset primerov zastrupitev z drogo čez poletje

Ljubljana, 21. 09. 2025 19.14 | Posodobljeno pred 59 minutami

Danica Jovanović
18

Ne enega, ne dveh, ampak kar deset primerov zastrupitev z drogo, pol-sintetičnimi kanabinoidi so zdravniki ljubljanskega UKC-ja obravnavali to poletje. Pacienti so bili večinoma mladoletniki, ki so snovi dobili v legalnih specializiranih trgovinah, najpogosteje pa so jih zaužili v obliki žele bonbonov, raznih kristalov, kamenčkov in gela. Ob tem še vedno v oči bode vprašanje: kako je možno, da mladoletniki do tako nevarnih spojin pridejo povsem legalno, v specializiranih trgovinah?

"Res je bilo kot da mi dva dneva v življenju manjkata, v bistvu, samo določene slike teh prizorov imam, ki sem jih potem tudi večkrat sanjal v teh dneh. Imel sem tud par nočnih mor," je povedal mladoletnik, ki je užil kanabinoidni izdelek, ki ga je kupil za pultom trgovine.

Sošolec našega sogovornika pa je zaradi zastrupitve na pediatričnem oddelku preživel, spomnimo, štiri dni. To ni osamljen primer, danes še z višjimi številkami presenetijo v ljubljanskem kliničnem centru.

"Tekom letošnjega poletja smo na urgencah za odrasle in otroke obravnavali okoli deset primerov zastrupitev s THC in temi polsintetičnimi kanabioidi, ob zaužitju sladkarij, ki so jih kupili legalno po trgovinah po Ljubljani," je povedal Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKCLJ.

Ti so na voljo v oblikah žele bonbonov, piškotov, raznih kristalov, kamenčkov in gelov in so v več primerih zakonsko dovoljeni, pojasnjuje Brvar.

"Za primer si lahko predstavljate , da npr. en tak bonbon je lahko težek par gramov in kljub temu, da vsebuje thc znotraj dovoljene koncentracije - to je 0,3 odstotka THC, lahko vseeno vsebuje okoli 10 miligramov THC, kar pa je že dober odmerek, poleg tega pa so lahko dodani še polsintetični kanabioidi," je še rekel Brvar.

Zastrupljene lahko spremlja občutek tesnobe, dušenja, doživijo lahko tudi epileptični napad ali akutno psihozo.

"Jim je zelo slabo, Bruhajo, najhuje pa je, da so zmedeni , imajo motnjo zavesti, tudi do kome, ki lahko traja tudi do več dni," je še pojasnil.

"Bil je bled, zelen, slabo mu je bilo, komaj je hodil, težko je artikuliral stvari," pa je včeraj pripovedovala mama enega izmed dijakov, ki opozarja, da bi morala država in celotna družba ob takšnih primerih ukrepati. Na seznam prepovedanih substanc se nove droge pogosto ne uvrstijo pravočasno, saj jih proizvajalci hitro spreminjajo in se tako izognejo regulaciji, prodajalci pa iščejo luknje v zakonodaji - denimo to, da je na zadnji strani nalepka, da gre za izdelek za dekoracijo in ne za uživanje.

Prihaja jesen: s skorajšnjih 30 na otvoritev kurilne sezone

KOMENTARJI (18)

konc
21. 09. 2025 20.54
Samo 10? Pa kaj potem jokate? Saj živimo v " svobodi"! To ste hoteli, to imamo. Kaj se zdaj vžigate s tistimi začudenimi Pikaču facami?
0 0
Šestka6
21. 09. 2025 20.46
A kdo ve kje se lahko kupi puff s THC?
0 0
Desno
21. 09. 2025 20.33
+0
Spet strašenje javnosti... Čemu je bil referendum.... Spet se bo zganjal cirkus povsod da se ljudi prestraši. To je to ker gre za samo kemijo umetni thc
1 1
Z O V
21. 09. 2025 20.31
-1
Starejši so se ubijali od alkohola, nekateri celo umrli, medtem se današnja mladina zdravi z kanabinoidi ki pomagajo rešiti celo težje bolezni...ni pa priporočljivo do 20 leta...
1 2
jedupančpil
21. 09. 2025 20.27
+1
to niti 10 ni
1 0
blue3dragon
21. 09. 2025 20.27
+0
Samo gasa, kupujte, uživajte, zdravite se. Saj je že skoraj legalizirano. Čeprav je zaenkrat alkohol bolj problematičen in je z njim več težav. Nič zato, bomo pač narod zasvojencev in bolnikov. Samo gasa...
1 1
Ici
21. 09. 2025 20.24
+1
Samo šest zastrupitev? Glede na to, kaj vse mladi konzumirajo, je to super rezultat.
1 0
NeXadileC
21. 09. 2025 20.15
+2
Če so moja pričakovanja pravilna, tega ne bo mogoče ustaviti. Le hujše bo. Dobivalo bo druge oblike, malo pojemalo, pa spet izbruhnilo, mutiralo bo, vendar stopnjevalo se bo. To nam ponujajo globalisti, da z nami lažje manipulirajo...
2 0
NeXadileC
21. 09. 2025 20.27
+2
Oni to podpirajo, financirajo in omogočajo.
2 0
medŠihtom
21. 09. 2025 20.13
+5
sintetika je v vsakem primeru kemoterapija. ste pobrkljali tisti eden sitetični kanabinoid, z naravnimi kanabinoidi ki jih je v konoplji več kot 250različnih. pobrkljali ste močno koncentracijo enega sintetičnega kanabinoida 250x, z naravnimi 250 naravno! uravnoteženimi kanabinoidi. verjamem da ne ločite in da še dlje časa ne boste vedeli za kaj se sploh gre.
5 0
a res1
21. 09. 2025 20.08
+6
Samo deset? A ta teden ste poročali, da nekje na štajarskem vozijo takšne kot po tekočem traku in to v enem dnevu? Nekako čudne novice iz istega medija...
6 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 20.06
-1
Na čem pa je poslanec SDS Hoivik,tako hudo bolan človek ne bi smel biti predstavnik ljudstva.
3 4
Rdečimesečnik
21. 09. 2025 20.03
-1
Plešite to bodo legaliziral
4 5
Odrešenik666
21. 09. 2025 20.06
-3
Pri tebi je pomanjkanje osnovne izobrazbe na dalec vidno.
2 5
thetech
21. 09. 2025 20.12
+0
A si ti popolnoma funkcionalno nepismen? Te stvari se ŽE legalno prodajajo v specializiranih trgovinah. In taki polpismeni osebki kot si ti bi 3000€ plače.
1 1
Veščec
21. 09. 2025 20.19
2×ne.ampak,da po 39-ih letih delovne dobe,vsaj enkrat okusim slast Božičnice pika,the end
0 0
