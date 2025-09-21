Deset primerov zastrupitev z drogo čez poletje

"Res je bilo kot da mi dva dneva v življenju manjkata, v bistvu, samo določene slike teh prizorov imam, ki sem jih potem tudi večkrat sanjal v teh dneh. Imel sem tud par nočnih mor," je povedal mladoletnik, ki je užil kanabinoidni izdelek, ki ga je kupil za pultom trgovine.

Sošolec našega sogovornika pa je zaradi zastrupitve na pediatričnem oddelku preživel, spomnimo, štiri dni. To ni osamljen primer, danes še z višjimi številkami presenetijo v ljubljanskem kliničnem centru.

"Tekom letošnjega poletja smo na urgencah za odrasle in otroke obravnavali okoli deset primerov zastrupitev s THC in temi polsintetičnimi kanabioidi, ob zaužitju sladkarij, ki so jih kupili legalno po trgovinah po Ljubljani," je povedal Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKCLJ.

Ti so na voljo v oblikah žele bonbonov, piškotov, raznih kristalov, kamenčkov in gelov in so v več primerih zakonsko dovoljeni, pojasnjuje Brvar.

"Za primer si lahko predstavljate , da npr. en tak bonbon je lahko težek par gramov in kljub temu, da vsebuje thc znotraj dovoljene koncentracije - to je 0,3 odstotka THC, lahko vseeno vsebuje okoli 10 miligramov THC, kar pa je že dober odmerek, poleg tega pa so lahko dodani še polsintetični kanabioidi," je še rekel Brvar.

Zastrupljene lahko spremlja občutek tesnobe, dušenja, doživijo lahko tudi epileptični napad ali akutno psihozo.

"Jim je zelo slabo, Bruhajo, najhuje pa je, da so zmedeni , imajo motnjo zavesti, tudi do kome, ki lahko traja tudi do več dni," je še pojasnil.

"Bil je bled, zelen, slabo mu je bilo, komaj je hodil, težko je artikuliral stvari," pa je včeraj pripovedovala mama enega izmed dijakov, ki opozarja, da bi morala država in celotna družba ob takšnih primerih ukrepati. Na seznam prepovedanih substanc se nove droge pogosto ne uvrstijo pravočasno, saj jih proizvajalci hitro spreminjajo in se tako izognejo regulaciji, prodajalci pa iščejo luknje v zakonodaji - denimo to, da je na zadnji strani nalepka, da gre za izdelek za dekoracijo in ne za uživanje.