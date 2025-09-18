Svetli način
Slovenija

Desetkrat preveč medvedov na območju Rakitne

Ljubljana, 18. 09. 2025 14.53 | Posodobljeno pred 58 minutami

Na območju Rakitne, kjer so v zadnjem času poročali o več bližnjih srečanjih z medvedi, je po navedbah starešine Lovske družine Rakitna Marjana Šivica desetkrat preveč medvedov. Prebivalci Rakitne so zaradi nevšečnosti z medvedi pripravili tudi poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda, ki ga je podpisalo več kot 3300 ljudi.

Prebivalce Rakitne je zaradi pogostih bližnjih srečanj z medvedi strah, poleg tega pa medvedi po njihovih trditvah prevračajo smetnjake in kompostnike. Zaradi prevrnjenih smetnjakov se prebivalci Rakitne po trditvah Šivica z občino Brezovica dogovarjajo o vzpostavitvi skupnega centralnega zbirališča bioloških odpadkov.

Šivic je za STA dejal, da na območju Rakitne, "kjer je prostora za tri, štiri ali pet medvedov, prebiva približno štirideset medvedov". Po njegovih navedbah se v naselje zatekajo predvsem medvedke z mladiči in mladi medvedi, ki se iz gozda umikajo večjim medvedom.

Šivic je ob tem izrazil tudi nezadovoljstvo nad odločitvijo upravnega sodišča, ki je 7. julija zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Od predvidoma 206 so lovci letos tako odstrelili 24 medvedov.

Medvedka z mladičema
Medvedka z mladičema FOTO: Shutterstock

Zaradi težav z medvedi so prebivalci Rakitne konec julija pripravili poziv vladi k vrnitvi strokovnega upravljanja medveda. 

Od ministra za naravne vire in prostor, vlade in predsednika vlade zahtevajo, da "aktualno dovoljenje za odvzem medveda skladno s priporočili stroke popravi, dopolni ali izda dodatno dovoljenje, da bo za letošnje leto odvzem znašal 206 medvedov. Da se takoj prekine nedopustno prakso, ko upravljanje medveda krojijo izbrane nevladne organizacije in njihovi simpatizerji v vrhu vlade, pri tem pa se odriva stroko in znanost in da se odločitve o upravljanju medveda sprejema transparentno, na osnovi strokovnih argumentov, ob zagotavljanju varstva medveda in varnosti lokalnih prebivalcev."

medvedi rakitna lovci poziv vladi podpisi
