Desetkrat preveč medvedov na območju Rakitne

Prebivalce Rakitne je zaradi pogostih bližnjih srečanj z medvedi strah, poleg tega pa medvedi po njihovih trditvah prevračajo smetnjake in kompostnike. Zaradi prevrnjenih smetnjakov se prebivalci Rakitne po trditvah Šivica z občino Brezovica dogovarjajo o vzpostavitvi skupnega centralnega zbirališča bioloških odpadkov.

Šivic je za STA dejal, da na območju Rakitne, "kjer je prostora za tri, štiri ali pet medvedov, prebiva približno štirideset medvedov". Po njegovih navedbah se v naselje zatekajo predvsem medvedke z mladiči in mladi medvedi, ki se iz gozda umikajo večjim medvedom.

Šivic je ob tem izrazil tudi nezadovoljstvo nad odločitvijo upravnega sodišča, ki je 7. julija zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Od predvidoma 206 so lovci letos tako odstrelili 24 medvedov.