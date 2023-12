Desetletja nazaj sneg do kolen, letos nadpovprečno topel božič

Že to popoldne je bilo za drugo polovico decembra pretoplo, po nižinah okoli osem stopinj, a še topleje bo. "Čeprav se ta teden začenja tudi koledarska zima, pa se vreme ne bo obnašalo prav nič zimsko, temperature po nižinah bodo ob popoldnevih dosegle 10 stopinj," pravi prognostik Rok Nosan. V višjih legah celo do 15 stopinj. Tako kažejo napovedi, oranžna barva tudi za naše območje. "Kot vse kaže, se ponavlja zgodba preteklih let, ko božični prazniki ne le, da niso prinesli snega, ampak so nam prinesli precej visoke temperature," dodaja Nosan. Da je zima, nas bodo spominjala le hladna jutra.

A zadnji bel božič je bil po nižinah leta 2007, pa še takrat le kakšen centimeter ali dva. Daljnega leta 1994 pa je božič prinesel največ snega. Več kot pol metra v vzhodnem delu Slovenije. Najhladnejši božič v zgodovini meritev pa je bil v letu 2001. "Ko se je lokalno ohladilo celo pod minus 20, kot vidimo, so minus 20 zabeležili na Koroškem, pa tudi v Murski Soboti," razlaga Nosan. Druga skrajnost pa je bil najtoplejši božič leta 2009. V Črnomlju skoraj 19, dve stopinji manj v Murski Soboti in Novem mestu.

"Božič desetletja nazaj je bil v glavnem sneg, najmanj do kolen, pa hude zime so bile," razlaga en od sogovornikov. "Med leti 1950 in 1990 je bil v povprečju skoraj vsak drugi božič bel, zdaj pa že 16 let v večjem delu države nismo imeli belega božiča," zaključi Nosan.

In po trenutnih napovedih naj bi bil zadnji teden v tem letu tako kot božič nadpovprečno topel.