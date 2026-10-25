Slovenija
Jaka se je vrnil iz ZDA, veseli se babičine goveje juhe
Desetletni deček z redko gensko boleznijo Jaka Škof, za katerega smo Slovenci zbrali 2,5 miljona evrov, se je po več mesecih zdravljenja v Ameriki vrnil domov. Z nasmehom na obrazu pripoveduje, da se počuti bolje in da ima več energije. V Ameriki je najbolj pogrešal družino in prijatelje. V poznih večernih urah so ga v njegovi domači Ribnici pričakali tudi sovaščani.
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