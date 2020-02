Rok Marguč v 'samokaranteno': Sem dejal ženi, da bo bolje, če se umaknem na vikend

Kot je povedal uspešen slovenski športnik, so se prvi primeri koronavirusa v Južni Koreji pojavili, še preden je odpotoval tja. "Vendar je bila številka zelo nizka, kakšnih 25, kolikor jih je bilo tudi v kakšni drugi državi, pa zato tja nismo nehali potovati."

A kmalu po njegovem prihodu, se je število okuženih začelo hitro višati. "Ljudi je tam resnično strah. Vsi, brez izjeme nosijo maske. Tokrat tudi Evropejci, ki jih včasih nismo videvali z maskami, ko so jih nosili domačini," pripoveduje Marguč, ki ga je seveda zanimalo, zakaj država ni zaprla meje s Kitajsko, ki jo je koronavirus najbolj prizadel. "Dejali so, da so od Kitajske tako gospodarsko odvisni, da jih je strah kitajskih povračilnih ukrepov, zato to pravzaprav sploh ni opcija," pravi o pogovoru z domačini.

Naš športnik bo zdaj nekaj dni doma - a ne z družino. "Sem dejal ženi, da bo vseeno bolje, če se preventivno umaknem na vikend," pravi. Je pa tako njega kot soprogo, ki je poklicala slovenske pristojne v zvezi z njegovo vrnitvijo, presenetilo pomanjkanje informacij na naši strani. Prepričana sta bila, da bodo postregli z "uporabnimi informacijami", vendar veliko več od tega, da obstaja možnost, da ga - ker se vrača iz s koronavirusom prizadete države - zadržijo na avstrijskem letališču, nista izvedela. Na letališču težav nato ni bilo. Vendar pa tam - kot opozarja Marguč - praviloma izmerijo le temperaturo, ki pa se pri okuženih ne pojavi takoj po okužbi.

Priznava, da potovanja v tem času niso prav prijetna. "Ljudje kašljajo. In če tega prej sploh ne bi opazil, je zdaj drugače," pravi.

Precej strogi ukrepi po Margučevem pripovedovanju obstajajo na južnokorejskih letališčih, kjer potnike, ki pripotujejo s kitajske, v letališki stavbi sprejemajo v ločeni vrsti, na kar jih čaka pregled. "Situacijo v Južni Koreji jemljejo zelo resno," pravi športnik, ki namerava preventivno ločen od družine ostati vsaj 14 dni.

Pomanjkanje informacij na slovenski strani pa, kot pravi - po svoje razume, saj je v zvezi z virusom veliko neznank, ocenjuje tudi, da bomo marsikaj o bolezni izvedeli šele zdaj, ko se pojavlja v bolj odprtih državah. Vseeno pa bi si od naše strani želel kakšen nasvet več.

Širjenje koronavirusa sicer vse bolj pod vprašaj postavlja številne športne dogodke, v Aziji so odpovedali večino množičnih športnih prireditev, tudi v Italiji so med drugim odpovedane tekme prve italijanske nogometne lige. Tudi Marguč bi moral čez nekaj tednov tekmovati prav v Italiji, kako bo zdaj s tekmo, ni znano.