Deskar Tim Kevin Ravnjak obsojen na pogojno kazen

Eden najuspešnejših slovenskih deskarjev prostega sloga in olimpijec iz Sočija 2014 Tim Kevin Ravnjak je bil obsojen zaradi zlorabe osebnih podatkov. Januarja 2023 je na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo ženinega mednožja. Za zapahe mu ne bo treba, če dejanja v treh letih ne bo ponovil.

Ravnjak je po pisanju Dnevnika trenutno nezaposlen in prejema socialno pomoč, z ženo pa sta v ločitvenem postopku. "Tega, kar sem storil, ne odobravam, splet okoliščin je bil takšen, kot je bil," njegove besede povzema Dnevnik, kjer dodajajo, da se obtoženec tudi med narokom ni mogel vzdržati pripomb na račun oškodovanke.

Tožilstvo nekdanjemu športniku očita še nasilje v družini ter zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Tožilka Vesna Primožič mu je očitala, da je z ženo med letoma 2021 in 2023, tudi ko je bila noseča, grdo in poniževalno ravnal – šlo naj bi za psihično in fizično nasilje –, zato ga čaka novo sojenje.

Ženi naj bi tudi grozil, da ji bo uničil kariero ter da bo hišo vrgel v zrak in vse pobil. Večkrat naj bi rekel, da bo nekaj naredil sebi in njej, po besedah tožilstva pa naj bi se znašal tudi nad njuno hčerko. Ko je bila kot dojenček nemirna in je jokala, naj bi kričal nanjo, ko je bila stara osem mesecev, pa naj bi jo tudi že udaril. Vse te obtožbe je Ravnjak zanikal.

Proti Ravnjaku po pisanju Dnevnika poteka še tretji sodni postopek. Očitajo mu spolni napad na mladoletnico leta 2018, neuradno naj bi se to dogajalo med treningi na Rogli.