Desni politični pol dobil novo stranko Domovinska liga

Luč sveta je uzrla nova stranka na slovenskem političnem parketu, skrajno desna, severenistična in protipriseljenska Domovinska liga (DOM), ki si za zgled jemlje populistične politike, kot so Matteo Salvini, Viktor Orban in Marie Le Pen.

Predsednik stranke DOM postal Bernard Brščič

Za prvega predsednika stranke DOM je 230 prisotnih na ustavnovnem kongresu izvolilo ekonomista in nekdanjega državnega sekretarja v vladnem kabinetu Janeza Janša Bernarda Brščiča. Brščič je ob tem dejal, da je njihovo vodilo Naprej Slovenija: "Vedno bomo izhajali iz tega, da je poslanstvo slovenske države skrb za varnost in blaginjo slovenskih državljanov. Tudi EU pojmujemo kot sredstvo in ne kot cilj, presojamo jo po tem, ali prispeva k varnosti in blaginji slovenskih državljanov."

"Trdimo, da je Slovenija naša domovina in je ne bomo delili z nikomer," je pojasnil Brščič. Zatrdil je, da DOM nima stricev v ozadju. "To ni ne projekt Milana Kučana ne Janeza Janše ne Vladimirja Putina. Gre za samonikel projekt, nastal zato, ker so razmere v slovenskem političnem prostoru ter v Evropi zrele za prenos take platforme, kot jo ponuja DOM," je pojasnil. Če tega ne bi naredila z Lucijo Šikovec Ušaj,ki je postala podpredsednica stranke, bi to po njegovem mnenju storil kdo drug.

Ušajeva: Upam, da ne bomo jemali volivcev SDS

Ušajeva je za našo televizijo danes komentirala zadnjo potezo odvetniške zbornice, ki ji je zaradi neprimernih tvitov izrekla opomin: "Po starševsko so me poskusili omejiti. Moji tviti kot rečeno niso nikoli koristoljubni, ampak so vedno odraz moje duše, mojega čutenja, mojega ogorčenja. Napišem, potem mi je pa lažje." Dodala je, da se ji tviti ne zdijo sporni: "V tem delu sem malo čutila s Šiškom. Ker en del imava podoben - to je ta provokativen."

O špekulacijah, da gre pri novi stranki le za izpostavo stranke SDS, katere prvak je pred dnevi čivknil, da je ustanovitev stranke legitimna, a škodljiva. Ušajevo so take izjave prizadele: "Žalostna sem, to je prva stvar. Prizadane te, ko si lojalen stranki toliko let. Jaz upam, da ne bomo jemali njihovih volivcev, resnično upam, da ne. Upam, da bomo zajeli tiste, ki ne vidijo svoje perspektive in perspektive države v nobeni politični opciji."

Prvi projekt stranke so evropske volitve

Prvi projekt stranke so majske evropske volitve. Trenutno so v fazi zbiranja potrebnih podpisov podpore za vložitev kandidature ter sestavljanja kandidatne liste. Nova stranka po Brščičevih besedah ne namerava vstopiti v evropsko družino EPP, ampak ponuditi novo platformo, Evropo narodov in svobode, kot jo zagovarjajo Matteo Salvini oz. populistične stranke, ki so na pohodu v Evropi.