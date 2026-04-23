Desni trojček se strinja z zmanjšanjem ministrstev na 14

Očitno pa je bil vsaj z nekaterimi od njih predlog zakona usklajen. To so za STA potrdili v Fokusu, kjer so pojasnili tudi, da je bil pri oblikovanju končne verzije upoštevan tudi predlog Fokusa in Združenja občin Slovenije glede oblikovanja enotnega resorja za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kar ocenjujejo kot pomemben vsebinski doprinos.

Pod predlog zakona o vladi so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje po nekaterih glasovanjih v DZ.

Kot so še pojasnili, sami sicer zagovarjajo še bolj racionalno organizacijo vlade z desetimi resorji, kar je zapisano tudi v programu njihove stranke, a ocenjujejo, da je predlagana rešitev s 14 ministrstvi dober kompromis. "Naše izhodišče ostaja jasno: zavzemamo se za vitko in učinkovito državno upravo, ki bo v službi ljudi in gospodarstva," so poudarili.

Kar zadeva vsebino predloga, menijo, da gre v smer večje operativnosti države. Podpirajo združevanja tam, kjer prinašajo večjo učinkovitost in jasnejšo odgovornost, so še navedli. Predlog zakona bodo v DZ tudi podprli, so napovedali.

Predsednica SLS Tina Bregant je dejala, da neformalni pogovori potekajo in da "imamo nek obris vlade", da pa se sestavljanje vlade začne z mandatarjem in da je na to treba počakati.

Potrdila je, da neformalni pogovori potekajo "tudi o tem, kar je bilo predlagano". Kot je poudarila, pa ne gre samo za ministrski razrez, ampak gre predvsem za vsebine. Predlagane spremembe zakona o vladi pa je komentirala z besedami, da se ji zdi ustrezno, da se v časih varčevanja tudi birokratski aparat v ministrstvih optimizira.

Več naj bi pojasnili v sporočilu za javnost, je napovedala Bregant.

V NSi danes predloga ne komentirajo. Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj pa je v sredo v Odmevih na TV Slovenija dejal, da je predlog zakona "pogledal popoldne med sejo skupnega odbora" in v imenu trojčka povedal, da "jim je kar všeč smer, v katero so v SDS ta zakon oblikovali". Najbolj pa jim je všeč to, da se "iz bogatih in razkošnih" 20 resorjev, ki jih je imela obstoječa odhajajoča koalicija, zmanjšuje število predlaganih resorjev na 14. Obstoječa vlada ima sicer 19 resorjev in ministra brez resorja, SDS pa predlaga 14 ministrstev ob ohranjanju ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

O kadrovskem razredu je po besedah Ciglerja Kralja še preuranjeno govoriti. Sam osebno tudi ni udeležen v nobenih neformalnim pogovorih, ki pa da "gotovo tečejo", je priznal.