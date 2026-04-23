Slovenija

Desni trojček se strinja z zmanjšanjem ministrstev na 14

Ljubno ob Savinji, 23. 04. 2026 13.22 pred 1 uro 3 min branja 76

Avtor:
STA M.V.
Vrtovec in Janša

V stranki Fokus Marka Lotriča so potrdili, da je bil predlog sprememb zakona o vladi, ki ga je v parlamentarni postopek vložila SDS, z njimi usklajen. Medtem v preostalih dveh strankah desnega trojčka, NSi in SLS, pojasnjujejo zgolj, da neformalni pogovori potekajo, strinjajo pa se z oblikovanjem manjšega števila ministrstev od obstoječih.

Pod predlog zakona o vladi so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje po nekaterih glasovanjih v DZ.

Očitno pa je bil vsaj z nekaterimi od njih predlog zakona usklajen. To so za STA potrdili v Fokusu, kjer so pojasnili tudi, da je bil pri oblikovanju končne verzije upoštevan tudi predlog Fokusa in Združenja občin Slovenije glede oblikovanja enotnega resorja za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kar ocenjujejo kot pomemben vsebinski doprinos.

"Ta rešitev naslavlja dolgoletne težave razpršenosti pristojnosti, neučinkovitosti in slabšega črpanja evropskih sredstev. Združitev teh področij pomeni večjo usklajenost razvojnih politik, hitrejše odločanje ter boljšo podporo občinam in regijam," so prepričani.

NSi, SLS, Fokus
FOTO: Luka Kotnik

Kot so še pojasnili, sami sicer zagovarjajo še bolj racionalno organizacijo vlade z desetimi resorji, kar je zapisano tudi v programu njihove stranke, a ocenjujejo, da je predlagana rešitev s 14 ministrstvi dober kompromis. "Naše izhodišče ostaja jasno: zavzemamo se za vitko in učinkovito državno upravo, ki bo v službi ljudi in gospodarstva," so poudarili.

Kar zadeva vsebino predloga, menijo, da gre v smer večje operativnosti države. Podpirajo združevanja tam, kjer prinašajo večjo učinkovitost in jasnejšo odgovornost, so še navedli. Predlog zakona bodo v DZ tudi podprli, so napovedali.

Predsednica SLS Tina Bregant je dejala, da neformalni pogovori potekajo in da "imamo nek obris vlade", da pa se sestavljanje vlade začne z mandatarjem in da je na to treba počakati.

Potrdila je, da neformalni pogovori potekajo "tudi o tem, kar je bilo predlagano". Kot je poudarila, pa ne gre samo za ministrski razrez, ampak gre predvsem za vsebine. Predlagane spremembe zakona o vladi pa je komentirala z besedami, da se ji zdi ustrezno, da se v časih varčevanja tudi birokratski aparat v ministrstvih optimizira.

Več naj bi pojasnili v sporočilu za javnost, je napovedala Bregant.

V NSi danes predloga ne komentirajo. Vodja poslanske skupine NSi, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj pa je v sredo v Odmevih na TV Slovenija dejal, da je predlog zakona "pogledal popoldne med sejo skupnega odbora" in v imenu trojčka povedal, da "jim je kar všeč smer, v katero so v SDS ta zakon oblikovali". Najbolj pa jim je všeč to, da se "iz bogatih in razkošnih" 20 resorjev, ki jih je imela obstoječa odhajajoča koalicija, zmanjšuje število predlaganih resorjev na 14. Obstoječa vlada ima sicer 19 resorjev in ministra brez resorja, SDS pa predlaga 14 ministrstev ob ohranjanju ministra brez resorja za Slovence v zamejstvu in po svetu.

O kadrovskem razredu je po besedah Ciglerja Kralja še preuranjeno govoriti. Sam osebno tudi ni udeležen v nobenih neformalnim pogovorih, ki pa da "gotovo tečejo", je priznal.

KOMENTARJI76

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Perrun
23. 04. 2026 14.45
Lol, kot da se kdaj odkar je Vrtovec še NSi ni strinajla s SDS??? Bolj nepotrebno stranko, v smislu podizvajalca SDS, težko najdeš v Sloveniji.
Odgovori
0 0
Samo navijač
23. 04. 2026 14.43
Pet do sedem ministrstev polna kapa. Zreducirat poslanske sedeze . 60 poslancev polna kapa. Svetnikom po vsej Sloveniji niti centa itd..... Pa to se lahko prispara ohoho.
Odgovori
+3
3 0
Bbcc12
23. 04. 2026 14.40
Malo še pa bo dvojček.
Odgovori
-1
1 2
boslo
23. 04. 2026 14.45
Kdo odpada?
Odgovori
0 0
royayers
23. 04. 2026 14.39
seveda se strinja, z vsem se
Odgovori
+0
2 2
Julijann
23. 04. 2026 14.29
Zraven bo treba še živet vse odstavljeni ministre pa poslance, ki niso bili izvoljeni. Katič se ima za tako pametno. A dela si pa ni našla po odstopu, tako da je imela še srečo, da je bila izvoljena in dobila zadnje nadomestilo 5.131 bruto.
Odgovori
+6
6 0
Bbcc12
23. 04. 2026 14.35
To je vedno tako.
Odgovori
-1
0 1
Dobro opazujem
23. 04. 2026 14.27
Tud poslance bi zmanjsali iz vsake stranke eden. Ostalo bi veliko denarja in manj mesanje megle.
Odgovori
+5
5 0
Bbcc12
23. 04. 2026 14.35
Dobro opazuješ.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
23. 04. 2026 14.23
Kam boste dali vse ljudi iz ukinjenih ministrstev? Bodo ostali brezposelni? Težko verjamem.
Odgovori
+9
11 2
KatiFafi
23. 04. 2026 14.25
grejo na zavod ali v kako neproduktivno nevladno organizacijo, saj zaposljivi tako ali tako niso.
Odgovori
+2
4 2
Bbcc12
23. 04. 2026 14.26
To je samo predstava za javnost.
Odgovori
+1
3 2
jugatneme
23. 04. 2026 14.27
Javna dela, je vse bolj toplo, zemlja je vlažna in trava raste kot zmešana - kosit in grabit travo....gotovo je še kje tudi listje od jeseni. Pa rožice sadit v parke....da ne bo potrebno uvažati še za to delovno silo od drugod.
Odgovori
+4
4 0
SpamEx
23. 04. 2026 14.32
v kako na novo ustanovljeno vladno službo. državna uprava niso samo ministrstva
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
23. 04. 2026 14.41
Na Slovenske železnice meglo mešat ali pa na VO-KA izgubljat čas.
Odgovori
0 0
boslo
23. 04. 2026 14.45
Na zavod
Odgovori
0 0
Anion6anion
23. 04. 2026 14.22
Z vsem kar bo veliki vodja ukazal se bodo strinjali.
Odgovori
-1
6 7
patria
23. 04. 2026 14.16
Itak, da se bodo vse strinjali. Poslanec demokratov si je samo za hip drznil razmišljati s svojo glavo in glasovati po svoji vesti pa je takoj bilo vse narobe. Kdor ne razmišlja in dela tako kot mi ni zaželen. Samo enako razmišljanje pride v poštev za zmožnost vladanja jj
Odgovori
-1
7 8
DKR
23. 04. 2026 14.25
Seveda, medtem,ko je za časa vladanja pernatega bleferja " demokracija cvetela",kaj ne ?
Odgovori
+3
4 1
Bbcc12
23. 04. 2026 14.26
Dkr. Res je.👍
Odgovori
-1
2 3
patria
23. 04. 2026 14.26
Če me spomin ne vara je Levica velikokrat čemu nasprotovala. Tudi npr. v primeru sprejetja t.i. "Šutarjevega zakona".
Odgovori
-1
0 1
boslo
23. 04. 2026 14.46
Glasovala proti?
Odgovori
0 0
Sir Oliver
23. 04. 2026 14.16
A Stevanovićću ima še fugo v g obcu? Baje jo puklastemu ponuja.
Odgovori
-1
6 7
SpamEx
23. 04. 2026 14.22
😄
Odgovori
-1
0 1
fljfo
23. 04. 2026 14.14
Katero mistrstvo dodo torej dali Mesecu?
Odgovori
-1
3 4
CyberWorm00000
23. 04. 2026 14.23
janšot tut nebo zmanjšal ministrswa : ))) še manj pa znižal plače posrancou : ))) posrance na minimalce pa to : )))
Odgovori
-1
3 4
CyberWorm00000
23. 04. 2026 14.25
k enkrat zawohajo keš wsi ratajo desničarji : )))
Odgovori
+1
2 1
KatiFafi
23. 04. 2026 14.27
Poslance na minimalce je imela moto Violeta Tomić iz Levice, pa vemo kako se je končalo. Golobova vlada skupaj z Levico zvišala plače za poslance za 50%.
Odgovori
+4
4 0
CyberWorm00000
23. 04. 2026 14.32
janšot je pa težek kapitalist : ))) kumrowška šola komunistou : )))
Odgovori
+0
1 1
Bbcc12
23. 04. 2026 14.42
Janša pa samo poslancem v kovid časih zvišal plačo. Sebi. Na ostale pa pozabil.
Odgovori
0 0
zajfa
23. 04. 2026 14.12
Se pravi bodo ukinili Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za delo. Fajn. :)) Po moje bi še po jedrski vojni še vedno te dva delovala, sploh če je na vladi SDS. Ostalo jih itak ne zanima, razen še finančno in zdravstvo, kar je spet za njih finančno št. 2
Odgovori
+0
5 5
presrani
23. 04. 2026 14.12
Zelo razočarani premalo ministrov.
Odgovori
-1
2 3
jugatneme
23. 04. 2026 14.10
Če prav mora biti več kot 10, potem dajte na 12 s predsednikom vlade vred. Manj vas bo prej boste sklepčni in več denarja bo ostalo v državni vreči.
Odgovori
+4
5 1
tech
23. 04. 2026 14.09
Jaz bi odstranil še ministrstvo za obrambo in ga združil z notranjim. Ni mi jasno kaj dela na tam ministrstvu 1330 ljudi vsak dan osem ur. To je že eno veliko proizvodno podjetje.
Odgovori
+9
10 1
cirenij
23. 04. 2026 14.31
Pa še mahnjen naj bi bil minister za obrambo! Groza!
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
23. 04. 2026 14.43
Veš koliko zraka se premeša vsak dan, to je 9.975 delovnih ur mešanja (brez malice).
Odgovori
0 0
najboljsa24
23. 04. 2026 14.09
kaj pa vsi zaposleni na ukinjenih ministrestvih?
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
23. 04. 2026 14.11
Prestavljeni bodo pod druga ministrstva.
Odgovori
-1
3 4
bratumil
23. 04. 2026 14.12
na borzo, saj so bili golobovi
Odgovori
+0
5 5
zajfa
23. 04. 2026 14.13
Prerasporeditev; samo ne bo treba, ker ko se bo začelo ukinjati težko pridobljene pravice, bodo itak spet volitve.
Odgovori
+1
3 2
SDS_je_poden
23. 04. 2026 14.14
zajfa: *Prerazporeditev.
Odgovori
-3
0 3
Julijann
23. 04. 2026 14.20
Na borzo!
Odgovori
+2
4 2
KatiFafi
23. 04. 2026 14.28
glede na to, da so nezaposljivi na zavod.
Odgovori
-1
0 1
Gutenberg
23. 04. 2026 14.43
Na cesto pa na Zavod.
Odgovori
0 0
fljfo
23. 04. 2026 14.07
Golob bo v tem mandatu kot PV dokončno vzpostavil dolgotrajno oskrbo.
Odgovori
+0
3 3
brainiac007
23. 04. 2026 14.06
Predlagam po programu bodoče koaliceije združitev ministrstev. Ministerstvo za gospodarstvo, zdravje in pogrebne dejavnosti. To po programu skup paše
Odgovori
+4
5 1
KVAJSTABO
23. 04. 2026 14.05
Toj bil moj predlog. Hvala mi.
Odgovori
+2
2 0
Ne hodimnavolitve
23. 04. 2026 14.03
Po mojem začetnem odobravanju Stevanovičevega vstopa v parlament, me čedalje bolj navdaja občutek, da ta človek ne ve kaj je bonton. Pa osnovnega bontona se otroci učijo že vrtcu.
Odgovori
+3
7 4
brainiac007
23. 04. 2026 14.08
Pač potomac od tam dolli, ne moreš pričakovat kaj drugega
Odgovori
+0
3 3
KVAJSTABO
23. 04. 2026 14.11
Pojdinavolitve:), malo zavrti film nazaj in se spomni kako se je rot štikla obnašala...
Odgovori
+1
3 2
jugatneme
23. 04. 2026 14.15
Kot prvo Stevanović je policaj in kot drugo balkanskih genov ne more skriti, torej ni za pričakovati od njega nekaj modrega. Volk dlako menja karakter nikoli.
Odgovori
+1
3 2
