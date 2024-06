Kdo pravi, da so finančne konference in poslovni dogodki dolgočasni? Prihaja dogodek za tiste, ki iščejo inovativne ideje, pristne povezave in strateške priložnosti, želijo napredovati v hitro spreminjajočem se svetu, iščejo priložnosti za naložbe in želijo prisluhniti osebnim zgodbam o uspehih in neuspehih.

To pa še ni vse. Na dogodku Destinacija: USPEH bo čas namenjen tudi vprašanjem, kako uspeti v svetu zabave, zakaj je "show business" z glasbeno industrijo, dogodki v živo, športnimi spektakli danes milijardni posel in zakaj kuharski zvezdniki pogosto krmarijo med slavo in resnimi podjetniškimi izzivi, od katerih je odvisen njihov vzpon in padec.

Posebna pozornost bo namenjena trajnosti in zelenemu prehodu. Trajnostna usmerjenost je v podjetništvu nepogrešljiv del prihodnosti, cene energentov pa so pomemben dejavnik uspeha v poslu. Po drugi strani pa stroški za investicije v prestrukturiranje proizvodnje, delovnih procesov, v novo opremo ali razvoj kadrov prinašajo tudi izzive. Kako torej do dobička in konkurenčne prednosti z okolju prijaznimi pristopi?

Kateri naložbeni trendi bodo krojili naslednje desetletje? Utrip po svetu je dinamičen, tehnološki razvoj vrtoglavo hiter, globalna politika bolj nepredvidljiva kot v preteklih desetletjih. Zato se postavlja vprašanje, katere panoge in trgi bodo s svojim potencialom prinašali donose in kdo bo prevladal v gospodarskem boju velesil. Kakšno vlogo bodo imeli Zahod, Kitajska, Indija, Rusija, katere industrije bodo prinašale največ? O vsem tem bo govora na Bledu.

Pot do uspeha: izkušnje, rezultati, zmage in porazi

Vrhunski govorniki – in resno dobra zabava.

Na dogodku bodo na odru navdihujoči slovenski in tuji govorci. Razkrita so že prva imena s seznama, ki se sproti dopolnjuje in širi. Gunter Pauli, oče Modre ekonomije, podjetnik in avtor, bo predstavil odgovore na izzive sodobne družbe ter pokazal na priložnosti trajnostnega posla. Primož Cencelj, eden najboljših slovenskih finančnih strokovnjakov in med drugim že tudi upravljavec desetletja v Sloveniji, bo pomagal predstaviti trge in trende, opozoril na potencialno najdonosnejše geografske trge in panoge prihodnosti. Ana Roš, prva dama slovenske in globalne kulinarike, bo predstavila svoje izkušnje in odgovore na vprašanje, zakaj se uspeh v kulinariki se ne meri le z bleščečimi ocenami, ampak tudi s prometom in profitom, in kaj je potrebno za poslovni uspeh ali preživetje v svetu treh Michelinovih zvezdic. Kot posebni gost pa se bo udeležencem pridružil tudi Boris Becker, najmlajši zmagovalec Wimbledona, ki je okusil vrhunce športa in boleče padce v poslu, pa bo iz prve roke delil svoje izkušnje o napačnih odločitvah.

Več kot le konferenca

Ob priložnosti za mreženje, finančnem svetovanju in zanimivih temah prinaša dogodek Destinacija: USPEH tudi odlično kulinariko, degustacije in druga presenečenja, zaključil pa se bo tudi z vrhunskim "partyjem", na katerem bo na odru tudi britanski The Shapeshifters.

Destinacija: USPEH - Bled, 20. 9. 2024.

Destinacija: USPEH je dogodek, na katerem so v ospredju sveže ideje, poslovna rast, nove povezave v svetu financ in podjetništva. Prisluhnite vrhunskim govorcem in se pogovorite s tistimi, ki vidijo naprej. Odprite vrata novim priložnostim za naložbe.