Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma

Eden izmed največjih hitov letošnjega decembra je obisk Božička na Laponskem na Finskem, opažajo pri turistični agenciji Palma, ki na sever Evrope na smučišči Levi in Ruka vozijo tudi smučarje. Ti se sicer pogosto odločijo tudi za aktivne počitnice na slovenskih smučiščih.
Dopustnike k raziskovanju novih krajev prepriča tudi pestro adventno dogajanje in božični sejmi, med bolj znanimi so sejmi na Dunaju, v Münchnu, Salzburgu, Linzu in sosednjem Zagrebu, medtem ko družine iščejo predvsem doživetja za otroke, od pravljičnih vasic do ponudbe na stojnicah in drugih tematskih atrakcij.
Mrzlemu vremenu pa se med prazniki nekateri v celoti izognejo, saj v novo leto vstopijo na bolj toplih destinacijah. Prevladujejo Egipt, Gran Canaria, Dubaj, Malta, Madeira, kot tudi bolj oddaljeni, in za marsikoga sanjski, kraji: Maldivi, Sejšeli, Zanzibar in Dominikanska republika.
Že več let so priljubljeni tudi obiski evropskih mest. Med najpogostejšimi izbirami so Istanbul, Pariz, London, Sicilija, Amsterdam, Apulija, Sardinija, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo in Beograd.
"Podobno kot lani so pa v porastu potovanja po svetu, se pravi daljši potovalni odklopi in raziskovanja – odpravljamo se na Tajsko, Bali, Mehiko, Oman, Šrilanko, Kitajsko, Indijo, Jordanijo," še opažajo pri Palmi.
Na vrata trkajo tudi prvomajske in poletne počitnice
Medtem ko tisti bolj spontani posebnih načrtov za prihajajoče praznike sploh še nimajo, pa nekateri že pogledujejo in načrtujejo tudi prvomajske in poletne počitnice. Predvsem zaradi velike izbire in cenejših akcij gostje lahko z zgodnjo rezervacijo privarčujejo tudi med 30 in 40 odstotkov, pravijo pri Palmi.
Kot že zadnjih nekaj let so med Slovenci najbolj priljubljeni grški otoki, Španija, Turčija, Črna gora, Islandija, Nizozemska in Malta. Zaradi bližine in domačnosti pa je pri vrhu poletnih destinacij še vedno Hrvaška.
