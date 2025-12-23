Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma

Eden izmed največjih hitov letošnjega decembra je obisk Božička na Laponskem na Finskem, opažajo pri turistični agenciji Palma, ki na sever Evrope na smučišči Levi in Ruka vozijo tudi smučarje. Ti se sicer pogosto odločijo tudi za aktivne počitnice na slovenskih smučiščih.

Veliko je zanimanja za obisk Božička na Laponskem FOTO: Shutterstock

Dopustnike k raziskovanju novih krajev prepriča tudi pestro adventno dogajanje in božični sejmi, med bolj znanimi so sejmi na Dunaju, v Münchnu, Salzburgu, Linzu in sosednjem Zagrebu, medtem ko družine iščejo predvsem doživetja za otroke, od pravljičnih vasic do ponudbe na stojnicah in drugih tematskih atrakcij. Mrzlemu vremenu pa se med prazniki nekateri v celoti izognejo, saj v novo leto vstopijo na bolj toplih destinacijah. Prevladujejo Egipt, Gran Canaria, Dubaj, Malta, Madeira, kot tudi bolj oddaljeni, in za marsikoga sanjski, kraji: Maldivi, Sejšeli, Zanzibar in Dominikanska republika.

Že več let so priljubljeni tudi obiski evropskih mest. Med najpogostejšimi izbirami so Istanbul, Pariz, London, Sicilija, Amsterdam, Apulija, Sardinija, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo in Beograd. "Podobno kot lani so pa v porastu potovanja po svetu, se pravi daljši potovalni odklopi in raziskovanja – odpravljamo se na Tajsko, Bali, Mehiko, Oman, Šrilanko, Kitajsko, Indijo, Jordanijo," še opažajo pri Palmi.

Za praznike so priljubljene tudi toplejše destinacije. FOTO: Shutterstock

Na vrata trkajo tudi prvomajske in poletne počitnice