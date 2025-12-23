Naslovnica
Slovenija

Od skrajnega severa do rajskih plaž, nekateri v mestih, drugi doma

Ljubljana, 23. 12. 2025 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Laponska, Finska

Slovenci v veselem decembru radi potujemo. Poleg klasičnih izletov v božično okrašene evropske prestolnice se številni odločijo tudi za bolj tople destinacije, kot so Maldivi in Sejšeli. Ljubitelji snega pa zadnje dni leta izkoristijo za smuko. In medtem ko številni potovanj za praznike ne načrtujejo, pa nekateri že pogledujejo proti poletju, predvsem zaradi nižjih cen, ki jih ponujajo zgodnje rezervacije.

Eden izmed največjih hitov letošnjega decembra je obisk Božička na Laponskem na Finskem, opažajo pri turistični agenciji Palma, ki na sever Evrope na smučišči Levi in Ruka vozijo tudi smučarje. Ti se sicer pogosto odločijo tudi za aktivne počitnice na slovenskih smučiščih.

Veliko je zanimanja za obisk Božička na Laponskem
Veliko je zanimanja za obisk Božička na Laponskem
FOTO: Shutterstock

Dopustnike k raziskovanju novih krajev prepriča tudi pestro adventno dogajanje in božični sejmi, med bolj znanimi so sejmi na Dunaju, v Münchnu, Salzburgu, Linzu in sosednjem Zagrebu, medtem ko družine iščejo predvsem doživetja za otroke, od pravljičnih vasic do ponudbe na stojnicah in drugih tematskih atrakcij.

Mrzlemu vremenu pa se med prazniki nekateri v celoti izognejo, saj v novo leto vstopijo na bolj toplih destinacijah. Prevladujejo Egipt, Gran Canaria, Dubaj, Malta, Madeira, kot tudi bolj oddaljeni, in za marsikoga sanjski, kraji: Maldivi, Sejšeli, Zanzibar in Dominikanska republika.

Že več let so priljubljeni tudi obiski evropskih mest. Med najpogostejšimi izbirami so Istanbul, Pariz, London, Sicilija, Amsterdam, Apulija, Sardinija, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo in Beograd.

"Podobno kot lani so pa v porastu potovanja po svetu, se pravi daljši potovalni odklopi in raziskovanja – odpravljamo se na Tajsko, Bali, Mehiko, Oman, Šrilanko, Kitajsko, Indijo, Jordanijo," še opažajo pri Palmi.

Za praznike so priljubljene tudi toplejše destinacije.
Za praznike so priljubljene tudi toplejše destinacije.
FOTO: Shutterstock

Na vrata trkajo tudi prvomajske in poletne počitnice

Medtem ko tisti bolj spontani posebnih načrtov za prihajajoče praznike sploh še nimajo, pa nekateri že pogledujejo in načrtujejo tudi prvomajske in poletne počitnice. Predvsem zaradi velike izbire in cenejših akcij gostje lahko z zgodnjo rezervacijo privarčujejo tudi med 30 in 40 odstotkov, pravijo pri Palmi.

Kot že zadnjih nekaj let so med Slovenci najbolj priljubljeni grški otoki, Španija, Turčija, Črna gora, Islandija, Nizozemska in Malta. Zaradi bližine in domačnosti pa je pri vrhu poletnih destinacij še vedno Hrvaška.

počitnice potovanja prazniki božič novo leto

