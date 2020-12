DeSUS bo dobil novo vodstvo, favorit ponovno Karl Erjavec

Kongres DeSUS je zaradi epidemije novega koronavirusa potekal dopisno. Začel se je 20. novembra, delegati pa so za individualne funkcije glasovali od 27. novembra do 1. decembra. Volilni material z glasovnicami so poslali 231 delegatom.

Sklepni del kongresa se bo začel danes ob 10. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po uvodnem delu, ki je namenjen štetju volilnih glasovnic, bodo v živo na Facebook strani DeSUS razglasili volilne izide, torej novega predsednika in tri podpredsednike stranke.

Že danes se bo verjetno sestalo vodstvo stranke, v dnevih po kongresu pa je pričakovati tudi sklic klavzure DeSUS, na kateri naj bi začrtali svoje nadaljnje delovanje.