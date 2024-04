DeSUS in Dobra država na evropske volitve s skupno listo, nosilec Uroš Lipušček

Svet stranke DeSUS je v četrtek sprejel odločitev, da se na tokratne volitve poslancev v Evropski parlament poda v sodelovanju z Dobro državo, predvsem zaradi sorodnosti programov, so v sporočilu za javnost navedli v stranki.

Za nosilca liste so potrdili Lipuščka, kot tudi sporazum o sodelovanju med strankama in nosilcem liste. Člani sveta stranke so se prav tako dogovorili o zbiranju podpisov, konvenciji stranke in volilni kampanji.

DeSUS pa se bo po evropskih volitvah v sredini junija podal tudi na programsko-volilni kongres. Izvedbo slednjega so sicer sprva načrtovali v tem mesecu.