DeSUS in Dobra država sta se združili v Stranko generacij

"S to združitvijo smo na nek način povezali tradicijo in organizacijsko strukturo DeSUS, po drugi strani pa idejo Dobre države o ničelni toleranci do korupcije, svežino, mladost in prevrednotenje starih vzorcev, da bi postali moderna država," je po kongresu povedal Vlado Dimovski .

Dodal je, da želijo spremeniti nekatere vzorce obnašanja, okrepiti medsebojno spoštovanje in dialog med političnimi strankami.

Podpredsednik stranke Smiljan Mekicar pa je poudaril, da je bistvena celica v državi družina. "V družini zelo dobro vemo, kako pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, in to želimo transformirati v državo," je dejal. Meni, da bo država delovala tako dobro, kakor bodo med generacijami uspeli vzpostaviti sožitje, razumevanje in pomoč.

Naštel je, da brez medgeneracijskega razumevanja ni prometne politike, zdravstva in šolstva. "To pomeni, da moramo medgeneracijski konsenz vključiti v vse politike in projekte. To je ključno, kar bomo v Stranki generacij zagovarjali, za kar se bomo borili in kar bomo na nek način tudi dosegli, če bomo prišli v parlament in v vlado," je še dejal Mekicar.