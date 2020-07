Desus o tvitu Janše: Neprimeren in škodljiv za ugled naše države

Odzvala se je tudi nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor, ki je izjavo označila za "res, ampak res nedržavniško". Ob tem je zapisala, da ima Evropska ljudska stranka (EPP) poleg njega "pod okriljem še Vučićeve, ki genocid v Srebrenici tretirajo kot 'nesporazum'". Uničujoče."Medtem je predhodnik Janše na mestu predsednika vlade, Marjan Šarec, zapisal, da so "obžalovanje, pieteta in sočustvovanje"dejanja, ki so primerna ob spominu na Srebrenico, "ne pa deplasirane izjave, ki nimajo nobenega konteksta".

Ostro so se seveda odzvali tudi drugi v opoziciji. Milan Brglez, evropski poslanec iz vrst SD, je zapisal, da ne gre le za "nepietetno in zavržno dejanje do žrtev in svojcev Srebrenice", temveč tudi za zunanjepolitično sramoto. Poslanec Levice Matej T. Vatovecpa je v odzivu zapisal, da se je "Srebrenica zgodila zaradi takih egomaniakov".

Predsednik sveta Stranke Alenke Bratušek Roman Jakičpa je poobjavil članek Slobodne Bosne, v katerem so se odzvali na Janševo izjavo, ob tem pa zapisal: "Drage matere, sestre, brati, otroci, starši ... pobitih v Srebrenici, dragi Bošnjaki, jaz se vam v svojem imenu in najmanj 75 % prebivalcev Slovenije opravičujem za to neumno, primitivno in nepietetno izjavo "našega" predsednika vlade Republike Slovenije. Sram nas je."