Hainz Pivčevi: So več vredne obljube ali visok nivo demokracije?

Da je stranka DeSUS ob vstopu v Janševo koalicijo trdila, da bo, kljub idejnim nasprotovanjem s SDS, poskušala uresničiti interese upokojencev,"ki jih roko na srce ni mogla uresničiti v večji meri niti v času Cerarjeve niti v času Šarčeve vlade", piše Hainz in nadaljuje, da so številni člani že na zadnjem kongresu ugotavljali, da je DeSUS "levičarska stranka po naravi delovanja samega". "DeSUS se zavzema za starejše in njihove pokojnine, toda ker imamo vplačilni pokojninski sistem, morajo biti na dostojni višini tudi osebni dohodki zaposlenih. To je v nasprotju z liberalnim kapitalizmom, ki smo ga razvijali skoraj 30 let in so ga večinoma zagovarjale stranke v slovenskem parlamentu."

In kakšni so po mnenju Hainza cilji stranke v tem mandatu? Že znano oblikovanje demografskega sklada, pa sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi za starejše in izgradnja različnih oblik domov za starejše ter oblikovanje ministrstva za starejše, ki bo skrbelo za uresničevanje vseh interesov starejših in kandidatov - izpostavi pa tudi "rešitev zdravstvenih problemov zaradi epidemije covida-19 in problemov, ki so se zaradi te bolezni nakopičili na vseh ostalih zdravstvenih področjih" in "uresničevanje naravi in človeku prilagojene kmetijske politike".

"O uspešnosti izvajanja ciljev nam bo pričala prihodnost, še zdaleč pa ni mogoče spregledati vsega ostalega, za kar je soodgovorna naša stranka." Hainz piše, da se pri SDS izvaja negativna politizacija političnega življenja, demokratično vzdušje v državi strmo pada ter da imamo opraviti z demokratičnim deficitom in celo s pojavi fašizacije slovenske družbe.